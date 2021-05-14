Група хакерів DarkSide, яка зламала Colonial Pipeline, оголосила про свою ліквідацію

Група хакерів DarkSide, якій наказують злом систем американської трубопровідної компанії Colonial Pipeline, припиняє свою діяльність. Її учасники повідомили своїм колегам, що відчувають тиск з боку правоохоронців.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal з посиланням на компанію FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці.

За даними видання, про ліквідацію хакерська група повідомила своїм колегам. Зазначається, що учасники групи втратили доступ до інфраструктури, яку використовували для роботи. Крім того, на них чинять тиск правоохоронці. У FireEye звернули увагу, що веб-сайт групи з четверга не працює. Фахівці компанії уточнили, що хакерські спільноти після вдалої атаки часто розпускаються, але пізніше з'являються під іншою назвою.