Не взлом? В одном из росСМИ появились материалы с критикой Путина и войны в Украине

На сайте российского интернет-издания Lenta.ru появились десятки материалов с критикой войны России против Украины и диктатора Владимира Путина. Это сделали сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных новостях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".
В частности, на сайте появились новости с заголовками "Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством", а также статья "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".
Текст материалов начинался с дисклеймера о том, что текст новости не согласован с руководством.
Ответственность за материалы взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.
На данный момент материалы удалены с сайта, однако копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.
Фото: материалы с критикой Путина и войны в Украине (Скриншот с сайта Lenta.ru)
Напомним, хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине.
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