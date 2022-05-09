RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи не злом? В одному з росЗМІ з'явилися матеріали з критикою Путіна і війни в Україні

Фото: на сайті Lenta.ru з'явилися матеріали з критикою Путіна і війни в Україні(pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

На сайті російського інтернет-видання Lenta.ru з'явилися десятки матеріалів з критикою війни Росії проти України і диктатора Володимира Путіна. Це зробили співробітники, замінивши текст в інших вже опублікованих новинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона".

Зокрема, на сайті з'явилися новини з заголовками "Путін розв'язав одну з кровопролитних воєн 21 століття", "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка", "Російська еліта хвора кумівством і лизоблюдством", а також стаття "Війною легше прикрити провали в економіці. Путін повинен піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію в прірву".

Текст матеріалів починався з дисклеймера про те, що текст новини не узгоджений з керівництвом.

Відповідальність за матеріали взяли на себе Керівник відділів "Економіка" і "середовище проживання" Єгор Поляков і редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Зараз матеріали видалені з сайту, проте копія головної сторінки зберігши у веб-архіві.

Фото: матеріали з критикою Путіна і війни в Україні (скріншот з сайту Lenta.ru)

Нагадаємо, хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяВійна в Україні