Чи не злом? В одному з росЗМІ з'явилися матеріали з критикою Путіна і війни в Україні

Зокрема, на сайті з'явилися новини з заголовками "Путін розв'язав одну з кровопролитних воєн 21 століття", "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка", "Російська еліта хвора кумівством і лизоблюдством", а також стаття "Війною легше прикрити провали в економіці. Путін повинен піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію в прірву".

Текст матеріалів починався з дисклеймера про те, що текст новини не узгоджений з керівництвом.

Відповідальність за матеріали взяли на себе Керівник відділів "Економіка" і "середовище проживання" Єгор Поляков і редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Зараз матеріали видалені з сайту, проте копія головної сторінки зберігши у веб-архіві.

Фото: матеріали з критикою Путіна і війни в Україні (скріншот з сайту Lenta.ru)