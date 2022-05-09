Чи не злом? В одному з росЗМІ з'явилися матеріали з критикою Путіна і війни в Україні

На сайті російського інтернет-видання Lenta.ru з'явилися десятки матеріалів з критикою війни Росії проти України і диктатора Володимира Путіна. Це зробили співробітники, замінивши текст в інших вже опублікованих новинах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона".
Зокрема, на сайті з'явилися новини з заголовками "Путін розв'язав одну з кровопролитних воєн 21 століття", "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка", "Російська еліта хвора кумівством і лизоблюдством", а також стаття "Війною легше прикрити провали в економіці. Путін повинен піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію в прірву".
Текст матеріалів починався з дисклеймера про те, що текст новини не узгоджений з керівництвом.
Відповідальність за матеріали взяли на себе Керівник відділів "Економіка" і "середовище проживання" Єгор Поляков і редактор цих відділів Олександра Мірошникова.
Зараз матеріали видалені з сайту, проте копія головної сторінки зберігши у веб-архіві.
Фото: матеріали з критикою Путіна і війни в Україні (скріншот з сайту Lenta.ru)
Нагадаємо, хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні.
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