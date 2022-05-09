ru ua
Пн, 09 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не взлом? В одном из росСМИ появились материалы с критикой Путина и войны в Украине

Новина українською →
Москва, Понедельник 09 мая 2022 12:35
Не взлом? В одном из росСМИ появились материалы с критикой Путина и войны в Украине Фото: на сайте Lenta.ru появились материалы с критикой Путина и войны в Украине(pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

На сайте российского интернет-издания Lenta.ru появились десятки материалов с критикой войны России против Украины и диктатора Владимира Путина. Это сделали сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных новостях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

В частности, на сайте появились новости с заголовками "Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством", а также статья "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".

Текст материалов начинался с дисклеймера о том, что текст новости не согласован с руководством.

Ответственность за материалы взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

На данный момент материалы удалены с сайта, однако копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.

Фото: материалы с критикой Путина и войны в Украине (Скриншот с сайта Lenta.ru)

Напомним, хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта
Ростислав Шаправский, Владислав Красинский Денис Шмыгаль: Все, что люди потеряли, мы вернем за счет оккупанта