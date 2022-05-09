Не взлом? В одном из росСМИ появились материалы с критикой Путина и войны в Украине

На сайте российского интернет-издания Lenta.ru появились десятки материалов с критикой войны России против Украины и диктатора Владимира Путина. Это сделали сотрудники, заменив текст в других уже опубликованных новостях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона" .

В частности, на сайте появились новости с заголовками "Путин развязал одну из кровопролитных войн 21 века", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Российская элита больна кумовством и лизоблюдством", а также статья "Войной легче прикрыть провалы в экономике. Путин должен уйти. Он развязал бессмысленную войну и ведет Россию в пропасть".

Текст материалов начинался с дисклеймера о том, что текст новости не согласован с руководством.

Ответственность за материалы взяли на себя руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

На данный момент материалы удалены с сайта, однако копия главной страницы сохранилась в веб-архиве.

Фото: материалы с критикой Путина и войны в Украине (Скриншот с сайта Lenta.ru)