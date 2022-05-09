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Чи не злом? В одному з росЗМІ з'явилися матеріали з критикою Путіна і війни в Україні

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Москва, Понеділок 09 травня 2022 12:35
Чи не злом? В одному з росЗМІ з'явилися матеріали з критикою Путіна і війни в Україні Фото: на сайті Lenta.ru з'явилися матеріали з критикою Путіна і війни в Україні(pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

На сайті російського інтернет-видання Lenta.ru з'явилися десятки матеріалів з критикою війни Росії проти України і диктатора Володимира Путіна. Це зробили співробітники, замінивши текст в інших вже опублікованих новинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона".

Зокрема, на сайті з'явилися новини з заголовками "Путін розв'язав одну з кровопролитних воєн 21 століття", "Володимир Путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка", "Російська еліта хвора кумівством і лизоблюдством", а також стаття "Війною легше прикрити провали в економіці. Путін повинен піти. Він розв'язав безглузду війну і веде Росію в прірву".

Текст матеріалів починався з дисклеймера про те, що текст новини не узгоджений з керівництвом.

Відповідальність за матеріали взяли на себе Керівник відділів "Економіка" і "середовище проживання" Єгор Поляков і редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Зараз матеріали видалені з сайту, проте копія головної сторінки зберігши у веб-архіві.

Фото: матеріали з критикою Путіна і війни в Україні (скріншот з сайту Lenta.ru)

Нагадаємо, хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні.

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