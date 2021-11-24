Взламывали телефоны и крали пароли: СБУ разоблачила группу хакеров

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили группу международных хакеров. Они взламывали мобильные телефоны, воровали пароли, а потом продавали конфиденциальную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Злоумышленники позиционировали себя как участники международной хакерской группировки Phoenix. Они с помощью специального ПО и техники дистанционно взламывали телефоны и незаконно собирали данные граждан.

По информации следствия, в группу входили 5 украинцев - жители Киева и Харькова. Все имели высшее техническое образование.

"Для получения доступа к аккаунтам пользователей мобильных устройств хакеры использовали "фишинговые" ресурсы - копии сайтов известных производителей мобильных устройств Apple, Samsung и т.д. Пользователь мобильного устройства, загружая приложение или программу на таком "псевдоофициальном" сайте, предоставлял злоумышленникам пароль в свой аккаунт. Затем злоумышленники копировали информацию, хранившуюся на взломанном телефоне", - говорится в ведомстве.

Полученные данные позволяли хакерам снимать деньги с чужих счетов и продавать другим гражданам личную информацию своих жертв. Средняя цена за доступ к учетной записи владельца мобильного - 200 долларов.

Кроме того, хакеры разблокировали похищенные и потерянные гаджеты Apple. Потом они продавали их в своих магазинах в Киеве и Харькове.

По оперативным данным, злоумышленники вели свою деятельность более 2 лет, а их жертвами за это время стали несколько сотен человек.

Правоохранители провели обыски в "офисах" преступников, в их домах и магазинах. Там изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, программное обеспечение и технические средства для несанкционированного вмешательства в аккаунты, краденные мобильные телефоны, которые под видом новых готовили к сбыту.

Фото: СБУ разоблачила группу хакеров (ssu.gov.ua)

Решается вопрос об объявлении о подозрении участникам группировки по ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.