Взимку в Україні можливий карантин і чому гепатит А - хвороба "немитих рук": головне з інтерв'ю Кузіна

Про спалах гепатиту А у Вінницькій області

МОЗ поки встановлює, чому осередком спалаху гепатиту А стала саме Вінниця. За словами Кузіна, опрацьовується декілька різних варіантів. Зазвичай така кількість хворих, яка була виявлена, говорить про те, що, цілком ймовірно, причиною інфікування могла стати питна вода. Другою причиною можна назвати харчові продукти, бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти.

"Ми маємо декілька випадків захворювання саме на виробництві, мова йде про кондитерські фабрики і молокозавод. Тому зараз відпрацьовуються паралельно всі сценарії, і ми вже перейшли від тестування об'єктів навколишнього середовища до тестування людей. Імунітет тримається доволі довго після перенесеної хвороби, тому протестувавши людей, ми зможемо вийти на те, яка саме людина могла перенести таку хворобу та інфікувати іншу", - пояснив головний державний санітарний лікар.

Він додав, що випадки захворювання гепатиту А також були виявлені в інших регіонах цієї осені: на території Харківської, Закарпатської, а також Івано-Франківської областей. Але у МОЗ вважають, що ці випадки не пов'язані з вінницьким спалахом. Кузін каже, що у гепатиту А є певна сезонність. В осінньо-зимовий період кількість випадків цього захворювання зростає. Починаючи орієнтовно з вересня в Україні щороку фіксують підвищення рівня інфікування гепатитом А, уточнив Кузін. Зараз на Вінниччині зафіксованих спалах обласного рівня - про епідемію поки що не йдеться.

Летальних випадків у результаті спалах гепатиту А поки не було зафіксовано, оскільки зазвичай ця хвороба протікає або в легкій, або в середній формі важкості. Дуже рідко зустрічаються важкі форми.

"Якщо подивитися на статистику за вересень, то було зареєстровано в середньому десь трішки більше ніж 80 випадків. Якщо подивитися в розрізі регіонів, то в нас є певна кількість регіонів, яка постійно реєструє таку кількість випадків. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області. В Закарпатській області було трішки більше 40 випадків, на рівні міста Дніпро було зафіксовано трішки більше 10 десяти випадків і місто Київ також зафіксувало біля 8 випадків", - пояснив Кузін.

Гепатит А в Україні: чи є загроза

Вірусний гепатит А - це гостре інфекційне захворювання, яке передається контактно-побутовим, але зазвичай фекально-оральним шляхом. Тобто це хвороба "немитих рук", каже головний санлікар. Це означає, що людина, яка проконтактувала з хворим або з носієм і потім вживала їжу або питну воду, не помивши руки, має ризик інфікуватися.

"Вірус доволі швидко поширюється, тому що кількість людей, яка має імунітет, доволі невелика. Тому що для того, щоб мати імунітет, треба або перехворіти, або вакцинуватися. Вакцинація проти вірусного гепатиту А не входить до Національного календаря профілактичних щеплень. Таким чином, в нас більша частина українців, яка не хворіла на хворобу Боткіна або на вірусний гепатит А, не має імунітету. Тому саме цей вірус доволі часто викликає такі масові та швидкі спалахи", - пояснив Кузін.

За його словами, особливість гепатиту А полягає в тому, що в Україні доволі часто спостерігаються спалахи цього вірусу. Але, як правило, вони характерні для сільських територій - там, де після після виходу з русла річок відбувається, наприклад, підтоплення вигрібних ям.

Людина, яка перехворіла на вірусний гепатит А, щонайменше один рік не може бути донором. Друге обмеження, за словами Кузіна, полягає в дотриманні спеціального дієтичного режиму протягом декількох років після хвороби, адже функція печінки відновлюється доволі повільно.

Як захиститись від гепатиту А

Одним із найнадійніших способів захистити себе від гепатиту А - це вакцинація, яка дає пожиттєвий імунітет. Вона є добровільна і не входить до національного календаря щеплень. Як уточнив головний санлікар, ця вакцинація насамперед рекомендована мешканцям тих територій, де виникають такі спалахи - біля річок, що можуть виходити за межі. Крім того, є так звана екстрена профілактика. Це тоді, коли вакцина застосовується для тих людей, які вже проконтактували з носієм або хворим вірусним гепатитом А.

"І також рекомендується, щоби вакцинацію пройшли працівники високоризикованих категорій професій, такі як, наприклад, медичні працівники, що надають медичну допомогу в інфекційних стаціонарах. Вони приймають таких хворих і, звісно, що в них є певний ризик інфікуватися. Як і у працівників екстреної медичної служби", - додав Кузін.

Провакцинуватись можна в приватному закладі охорони здоров'я. Ще один варіант - можна придбати вакцину в аптечній мережі і вакцинуватися у свого сімейного лікаря, але для транспортування вакцини треба використовувати сумку з холодовими елементами. І третій шлях - це вакцинація в екстрених випадках, як, наприклад, зараз проходить у місті Вінниця. Там працюють мобільні бригади, які виїжджають в осередок захворювання і вакцинують на місці. Четвертий варіант, якщо мова йде про медичних працівників - то вони можуть отримати щеплення у своєму закладі охорони здоров'я.

Що стосується побутових правил, то варто звертати увагу на якість питної води, каже головний санлікар. В умовах спалаху МОЗ рекомендує використовувати лише кип'ячену або бутильовану воду. Не рекомендується використовувати продукти, куплені на стихійних ринках. Дуже важлива миття та обробка рук після того, як людина заходить з вулиці і збирається приймати їжу. Якщо у вас або у членів вашої родини з'являються хоча би перші симптоми інфекційного захворювання, які можуть бути викликані, наприклад, вірусами, бактеріями, то треба щонайменше розділити побутовий посуд, проводити його дезінфекцію або обробляти кип'ятком.

"Якщо використовуються фрукти або овочі, які куплені або які зібрані з власної ділянки, то перед вживанням рекомендується їх обробляти кип'ятком для того, щоб "убити" потенційні віруси чи бактерії, які можуть бути на поверхні. Ці мінімальні рекомендації можуть попередити майже 99% відсотків усіх захворювань, які призводять до інфекцій саме в шлунково-кишковому тракті", - пояснив Кузін.

Яка в Україні ситуація з COVID-19

Починаючи з вересня в Україні реєструють збільшення випадків захворювання як на гострі респіраторні вірусні інфекції, так і на випадки "ковіду". Більша кількість випадків фіксується в містах, де є більша щільність населення: Київ, Львів тощо. За словами Кузіна, зараз територією України циркулює понад 13 штамів "ковіду", тобто вірусу SARS-CoV-2. Зокрема і "Еріс", і "Пірола", останній був виявлений вперше на Рівненщині минулого тижня. Ці всі штами - це відхилення від штаму "Омікрон".

Як правило, вони призводять до середнього, або легкого перебігу захворювання. У МОЗ кажуть, що випадки з госпіталізацією або смертельні випадки припадають саме на вікову групу старше 60 років на ту категорію людей, які мають супутні захворювання.

За словами Кузіна, зараз рівень смертності трохи менший, ніж 2% - це показник, який був на період завершення спалаху. Штам "Омікрон" та його розгалуження, які зараз циркулюють світом, має трохи менші показники летальності.

"Усі ці штами мають певні загальні характеристики. Вони зводяться до того, що кожна нова мутація буде призводити до того, що вірус ще швидше буде передаватися від людини до людини, йому ще більше вдається ховатись від імунної відповіді і все більше людей, які пройшли навіть повний курс вакцинації мають ризик захворіти, але все одно в них зберігається захисна дія вакцини. Тобто люди, які мають повний курс вакцинації, все одно переносять інфекцію або в легкій формі, або не хворіють взагалі", - розповів головний санітарний лікар.

Якщо говорити про симптоми, то запалення легень тепер не є чимось характерним для "ковіду". Зазвичай це захворювання починається зі свербіння в носі, може бути також кон'юнктивіт, виділення з носа, кашель, чхання і також фіксується підвищення температури тіла. Такий стан може продовжуватися декілька днів, але у людини все одно спостерігається доволі значний рівень слабкості. Якщо є супутні захворювання або людина є похилого віку, то найчастіше доєднується і запалення легень або навіть більш важкі ураження, і тоді хвороба затягується.

Чи треба продовжувати вакцинацію від "ковіду"

Якщо у вас немає супутніх захворювань, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, неврологічних розладів, то тоді чотири щеплення - перша, друга дози, і два бустери - достатньо. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, це і є повний курс щеплення, якого вистачає, щоб мати достатній рівень імунітету проти будь-яких штамів "Омікрона", що є чи будуть потім з'являтися.

"Але ті люди, які мають важкі супутні захворювання, які мають вік понад 60 років, які пройшли трансплантацію, які мають інші захворювання, мають набагато більший ризик захворіти або перенести захворювання на коронавірусну інфекцію в більш важкій формі. Тому для них рекомендовано продовжувати таку вакцинацію і робити п'ятий по рахунку курс щеплення, тобто третій бустер. Для таких людей рекомендовано продовжувати це. Для здорової людини на цьому можна зупинитися", - сказав Кузін.

Чи можуть повернути карантин

Карантин під час зимового періоду є цілком можливим. Однак йдеться насамперед про карантин, який був ще у "доковідний" період - коли фіксувався ріст захворюваності на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Наприклад, в окремих регіонах можуть ввести локальні протиепідемічні заходи на кшталт тимчасового закриття шкіл. Проте можуть бути й інші обмеження за рішенням місцевої влади, якщо буде перевищений епідемічний поріг. Він рахується сумарно "ковід" + грип + інші респіраторні вірусні інфекції.

"Чи буде це закриття шкіл? Чи буде це масковий режим, наприклад, в тому ж громадському транспорті? Чи буде це обмеження якоїсь торгівлі? Чи будуть це більш жорсткі якісь норми? Ці рішення мають приймати місцеві епідеміологи. І точно також це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації і приймає фінальні рішення. Тому це цілком можливо", - пояснив Кузін.

Які щеплення зараз рекомендує зробити головний санлікар

Для дітей вакцинація проти поліомієліту є обов'язковою. Друге - це дифтерія. Це дуже важке інфекційне захворювання, ми зустрічаємо поодинокі випадки, але ризики збільшуються, коли діти перебувають тривалий час у закритому приміщенні. Третє - це вакцинація проти кору, з огляду на те, що кір є найбільш заразною інфекційною хворобою.

Стосовно дорослого населення, то Кузін рекомендує кожному перевірити свій вакцинальний статус проти коронавірусної інфекції. Якщо є супутні захворювання, краще зробити додатковий бустер. Друге - це правець - дуже важке інфекційне захворювання, і вакцинація проти нього, по-перше, є безоплатною і вона обов'язкова кожні 10 років.

"Для певних категорій я порадив би все ж таки застосовувати вакцинацію проти вірусного гепатиту В. Вірусний гепатит В є невиліковною хворобою, але проти нього є ефективна вакцина. І найбільш ризиковані групи ризику - це медичні працівники, це ті, які займаються евакуацію поранених, або ті, які контактують з кров'ю. Тому для них вакцинація проти вірусного гепатиту В має бути обов'язковою", - додав Кузін.

За його словами, МОЗ ретельно працює над умовами транспортування та зберігання вакцин. Тому навіть за умов перебоїв з електроенергією можна бути впевненим, що кожна доза вакцини, яка використовується на території України, зберігалася в належних умовах.