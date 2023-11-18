Зимой в Украине возможен карантин и почему гепатит А - болезнь "немытых рук": главное из интервью Кузина

О вспышке гепатита А в Винницкой области

Минздрав пока устанавливает, почему очагом вспышки гепатита А стала именно Винница. По словам Кузина, прорабатывается несколько разных вариантов. Обычно такое количество больных, которое было обнаружено, говорит о том, что, по всей вероятности, причиной инфицирования могла стать питьевая вода. Второй причиной можно назвать пищевые продукты, потому что большинство заболевших людей говорили о том, что они пользовались местным рынком: покупали там овощи, фрукты, молокопродукты.

"У нас есть несколько случаев заболевания именно на производстве, речь идет о кондитерских фабриках и молокозаводе. Поэтому сейчас отрабатываются параллельно все сценарии, и мы уже перешли от тестирования объектов окружающей среды к тестированию людей. Иммунитет держится довольно долго после перенесенной болезни, поэтому протестовав людей, мы сможем выйти на то, какой именно человек мог перенести такую болезнь и инфицировать других", - объяснил главный государственный санитарный врач.

Он добавил, что случаи заболевания гепатита А также были обнаружены в других регионах этой осенью: на территории Харьковской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Но в Минздраве считают, что эти случаи не связаны с винницкой вспышкой. Кузин говорит, что у гепатита А есть определенная сезонность. В осенне-зимний период количество случаев этого заболевания растет. Начиная ориентировочно с сентября, в Украине ежегодно фиксируют повышение уровня инфицирования гепатитом А, уточнил Кузин. Сейчас в Винницкой области зафиксирована вспышка областного уровня - об эпидемии пока речь не идет.

Летальные случаи в результате вспышки гепатита А пока не были зафиксированы, поскольку обычно эта болезнь протекает либо в легкой, либо в средней форме тяжести. Очень редко встречаются тяжелые формы.

"Если посмотреть на статистику за сентябрь, то было зарегистрировано в среднем где-то более 80 случаев. Если посмотреть в разрезе регионов, то у нас есть определенное количество регионов, которое постоянно регистрирует такое количество случаев. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области. "В Закарпатской области было немного больше 40 случаев, на уровне города Днепр было зафиксировано чуть более 10 десяти случаев и город Киев также зафиксировал около 8 случаев", - пояснил Кузин.

Гепатит А в Украине: есть ли угроза

Вирусный гепатит А - это острое инфекционное заболевание, передающееся контактно-бытовым, но обычно фекально-оральным путем. То есть это болезнь "немытых рук", говорит главный санврач. Это означает, что у человека, который проконтактировал с больным или с носителем и затем употреблял пищу или питьевую воду, не помыв руки, есть риск инфицироваться.

"Вирус довольно быстро распространяется, потому что количество людей, имеющих иммунитет, достаточно невелико. Потому что для того, чтобы иметь иммунитет, нужно либо переболеть, либо вакцинироваться. Вакцинация против вирусного гепатита А не входит в Национальный календарь профилактических прививок. Таким образом, у нас большая часть украинцев, не болевшая болезнью Боткина или вирусным гепатитом А, не имеет иммунитета. Поэтому именно этот вирус довольно часто вызывает такие массовые и быстрые вспышки", - пояснил Кузин.

По его словам, особенность гепатита А состоит в том, что в Украине достаточно часто наблюдаются вспышки этого вируса. Но, как правило, они характерны для сельских территорий - там, где после выхода из русла рек происходит, например, подтопление выгребных ям.

Человек, переболевший вирусным гепатитом А, по меньшей мере один год не может быть донором. Второе ограничение, по словам Кузина, заключается в соблюдении специального диетического режима в течение нескольких лет после болезни, ведь функция печени восстанавливается медленно.

Как защититься от гепатита А

Одним из самых надежных способов защитить себя от гепатита А - это вакцинация, дающая пожизненный иммунитет. Она добровольна и не входит в национальный календарь прививок. Как уточнил главный санврач, эта вакцинация, прежде всего, рекомендована жителям тех территорий, где возникают такие вспышки - у рек, которые могут выходить за пределы. Кроме того, есть так называемая экстренная профилактика. Это когда вакцина применяется для тех людей, которые уже проконтактировали с носителем или больным вирусным гепатитом А.

"И также рекомендуется, чтобы вакцинацию прошли работники высокорискованных категорий профессий, такие как, например, медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь в инфекционных стационарах. Они принимают таких больных и, конечно, у них есть определенный риск инфицироваться. Как и у работников экстренной медицинской службы", - добавил Кузин.

Провакцинироваться можно в частном учреждении здравоохранения. Еще один вариант - можно приобрести вакцину в аптечной сети и вакцинироваться у своего семейного врача, но для транспортировки вакцины нужно использовать сумку с холодовыми элементами. И третий путь - это вакцинация в экстренных случаях, как, например, сейчас проходит в городе Винница. Там работают мобильные бригады, которые выезжают в очаг заболевания и вакцинируют на месте. Четвертый вариант, если речь идет о медицинских работниках - то они могут получить прививки в своем заведении здравоохранения.

Что касается бытовых правил, то следует обращать внимание на качество питьевой воды, говорит главный санврач. В условиях вспышки Минздрав рекомендует использовать только кипяченую или бутилированную воду. Не рекомендуется использовать продукты, приобретенные на стихийных рынках. Очень важна мытье и обработка рук после того, как человек заходит с улицы и собирается принимать пищу. Если у вас или у вашей семьи появляются хотя бы первые симптомы инфекционного заболевания, которые могут быть вызваны, например, вирусами, бактериями, то нужно по меньшей мере разделить бытовую посуду, проводить ее дезинфекцию или обрабатывать кипятком.

"Если используются фрукты или овощи, которые куплены или собраны с собственного участка, то перед употреблением рекомендуется их обрабатывать кипятком для того, чтобы "убить" потенциальные вирусы или бактерии, которые могут быть на поверхности. Эти минимальные рекомендации могут предупредить почти 99 % процентов всех заболеваний, приводящих к инфекциям именно в желудочно-кишечном тракте", - пояснил Кузин.

Какая в Украине ситуация с COVID-19

Начиная с сентября в Украине регистрируют увеличение случаев заболевания как острыми респираторными вирусными инфекциями, так и случаями "ковида". Большее количество случаев фиксируется в городах, где есть большая плотность населения: Киев, Львов и т.д. По словам Кузина, сейчас по территории Украины циркулирует более 13 штаммов "ковида" , то есть вируса SARS-CoV-2. В частности, и "Эрис", и "Пирола", последний был обнаружен впервые в Ровенской области на прошлой неделе. Эти все штаммы - это отклонение от штамма "Омикрон".

Как правило, они приводят к среднему или легкому течению заболевания. В Минздраве говорят, что случаи с госпитализацией или смертельные случаи приходятся именно на возрастную группу старше 60 лет на ту категорию людей, которые имеют сопутствующие заболевания.

По словам Кузина, сейчас уровень смертности несколько меньше, чем 2% - это показатель, который был на период завершения вспышки. Штамм "Омикрон" и его разветвления, которые сейчас циркулируют по миру, имеет несколько меньшие показатели летальности.

"У всех этих штаммов есть определенные общие характеристики. Они сводятся к тому, что каждая новая мутация будет приводить к тому, что вирус еще быстрее будет передаваться от человека к человеку, ему еще больше удается скрываться от иммунного ответа и все больше людей, которые прошли даже полный курс вакцинации имеют риск заболеть, но все равно у них сохраняется защитное действие вакцины. То есть люди, имеющие полный курс вакцинации, все равно переносят инфекцию либо в легкой форме, либо не болеют вообще", - рассказал главный санитарный врач.

Если говорить о симптомах, то воспаление легких теперь не является чем-то характерным для "ковида". Обычно это заболевание начинается с зуда в носу, может быть также конъюнктивит, выделение из носа, кашель, чихание и также фиксируется повышение температуры тела. Такое состояние может продолжаться несколько дней, но у человека все равно наблюдается достаточно значительный уровень слабости. Если есть сопутствующие заболевания или пожилой человек, то чаще всего присоединяется и воспаление легких или даже более тяжелые поражения, и тогда болезнь затягивается.

Нужно ли продолжать вакцинацию от "ковида"

Если у вас нет сопутствующих заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, неврологических расстройств, то тогда четыре прививки - первая, вторая дозы, и два бустера - достаточно. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, это и есть полный прививочный курс, которого хватает, чтобы иметь достаточный уровень иммунитета против любых штаммов "Омикрона", которые есть или будут потом появляться.

"Но те люди, которые имеют тяжелые сопутствующие заболевания, имеющие возраст более 60 лет, прошедшие трансплантацию, имеющие другие заболевания, имеют гораздо больший риск заболеть или перенести заболевание коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме. Поэтому для них рекомендовано продолжать такую вакцинацию и делать пятый по счету курс прививки, то есть третий бустер. Для таких людей рекомендовано продолжать это. Для здорового человека на этом можно остановиться", - сказал Кузин.

Могут ли вернуть карантин

Карантин во время зимнего периода вполне возможен. Однако речь идет прежде всего о карантине, который был еще в "доковидный" период - когда фиксировался рост заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. К примеру, в отдельных регионах могут ввести локальные противоэпидемические меры вроде временного закрытия школ. Однако могут быть и другие ограничения по решению местных властей, если будет превышен эпидемический порог. Он считается суммарно "ковид" + грипп + другие респираторные вирусные инфекции.

"Будет ли это закрытие школ? Будет ли это масочный режим, например, в том же общественном транспорте? Будет ли это ограничение какой-то торговли? Будут ли это более жесткие какие-то нормы? Эти решения должны принимать местные эпидемиологи. И точно также это ответственность местной комиссии ТЭБ и ЧС (комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций), рассматривающей такие ситуации и принимающей финальные решения. Поэтому это вполне возможно", - пояснил Кузин.

Какие прививки сейчас рекомендует сделать главный санврач

Для детей вакцинация против полиомиелита обязательна. Второе - это дифтерия. Это очень тяжелое инфекционное заболевание, мы встречаем единичные случаи, но риски увеличиваются, когда дети находятся длительное время в закрытом помещении. Третье - это вакцинация против кори, учитывая, что корь является наиболее заразной инфекционной болезнью.

Что касается взрослого населения, то Кузин рекомендует каждому проверить свой вакцинальный статус против коронавирусной инфекции. Если есть сопутствующие болезни, лучше сделать дополнительный бустер. Второе - это столбняк - очень тяжелое инфекционное заболевание, и вакцинация против него, во-первых, безвозмездна и она обязательна каждые 10 лет.

"Для определенных категорий я посоветовал бы все же применять вакцинацию против вирусного гепатита В. Вирусный гепатит В является неизлечимой болезнью, но против него есть эффективная вакцина. И наиболее рискованные группы риска - это медицинские работники, это те, которые занимаются эвакуацией раненых, или контактирующие с кровью, поэтому для них вакцинация против вирусного гепатита В должна быть обязательной", - добавил Кузин.

По его словам, Минздрав тщательно работает над условиями транспортировки и хранения вакцин. Поэтому даже при перебоях с электроэнергией можно быть уверенным, что каждая доза вакцины, которая используется на территории Украины, сохранялась в надлежащих условиях.