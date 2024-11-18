Зимой россияне сконцентрируют усилия на захвате прифронтовых городов Украины, - ISW

Зимой 2024-2025 годов войска Российской Федерации, вероятно, сосредоточатся на захвате прифронтовых украинских городов с помощью городских боев и попытаются нивелировать преимущества украинских беспилотников и возможные ограничения использования российской бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Награжденный Кремлем основатель и директор известного телеграм-канала "Рыбарь" и проекта в социальных сетях Михаил Звинчук в интервью русскоязычному диаспорному каналу RTVI 16 ноября отметил, что российские войска зимой 2024-25 годов будут пытаться сконцентрировать боевые действия в "населенных пунктах, а не в открытых полях".

По его словам, Россия будет отдавать приоритет наступлению этой зимой Торецку, Покровску и Курахово. Войска РФ готовятся начать битву за Покровск и подойдут к городу с юга и юго-востока после недавнего захвата Селидово (к юго-востоку от Покровска).

Приоритетные цели - Купянск и Часов Яр

В ISW отметили, что Звинчук является известным голосом в российском информационном пространстве, имеет связи с Кремлем и способен владеть инсайдерской информацией о целях России на фронте и план кампании.

В Институте также напомнили, что российские войска недавно продвинулись к восточной части Купянска и центральной части Часового Яра. Это может быть частью согласованных усилий по продвижению в прифронтовые города в рамках подготовки к наступательным операциям зимой 2024-2025 годов.

По оценкам ISW, захват Купянска или Часового Яра, будет иметь значительное оперативное влияние на геометрию фронта и будет угрожать основным украинским оборонительным позициям на соответствующих направлениях.

"Недавнее продвижение российских войск в эти города поставило бы под угрозу, хоть и не немедленную, но все же высокую безопасность украинских оборонительных позиций на обоих направлениях", - говорится в отчете.

Выравнивание паритета по БпЛА

Звинчук утверждает, что российские войска также будут пытаться увеличить свои боевые возможности зимой 2024-2025 гг., особенно возможности российских беспилотников из-за важности "войны беспилотников" зимой.

Директор телеграм-канала "Рыбарь" отметил, что российские войска имеют артиллерийское преимущество над ВСУ, но пока россияне не могут продвигаться вперед из-за атак украинских беспилотников. Он предположил, что эффективно противостоять украинским операторам БпЛА смогут лучше подготовленные и оснащенные войска.

Ранее ISW уже отмечал, что Министерство обороны России пытается централизовать контроль над неофициальными российскими подразделениями беспилотников. Комментарии Звинчука, вероятно, касаются этих усилий и указывают на то, что оборонное ведомство может намереваться активизировать эти усилия предстоящей зимой.

Городские бои

Как отметили в Институте, российское военное командование может считать, что городские бои являются лучшими для нынешнего российского стиля ведения боевых действий пехотой, поскольку многоэтажные здания могут обеспечить российскую пехоту лучшим прикрытием от украинских операторов беспилотников, чем деревья на открытой местности.

Аналитики Института также предполагают, что военное командование РФ также может отдать предпочтение городским боям во избежание увеличения расходов, которые продвижение по сельским полям и населенным пунктам накладывает на российскую бронетехнику и резервы.

"Российское военное командование, вероятно, оценило, что нивелирование преимуществ украинских беспилотников и уменьшение потерь российской бронетехники в городских боях стоит большого количества потерь россиян, которые будут вызваны изнурительными наступательными операциями в прифронтовых городах и населенных пунктах", - говорится в отчете ISW.