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На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

П'ятниця 22 листопада 2024 14:52
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На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото На гірських ділянках держкордону з Румунією сніговий покрив сягає 50-60 см (фото: facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Ірина Костенко

Державна прикордонна служба України опублікувала фото, на яких можна побачити чимало снігу на деяких ділянках кордону з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

Зміст

Скільки снігу насипало на кордоні

У ДПСУ розповіли, що зима в Україні набирає обертів.

Уточнюється, що на гірських ділянках державного кордону з Румунією сніговий покрив вже досягає 50-60 сантиметрів.

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Засніжена природа на деяких ділянках кордону (фото: facebook.com/DPSUkraine)

На оприлюднених прикордонниками кадрах можна побачити засніжені схили, дерева й дороги.

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Пересуватись засніженими дорогами набагато складніше (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Зазначається що сніг, додаючи зимові барви, ускладнює роботу прикордонників.

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Чотирилапі товариші прикордонників (фото: facebook.com/DPSUkraine)

Від поточних погодних залежать не лише люди. Службовим тваринам також нелегко.

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Допис ДПСУ (скриншот: facebook.com/DPSUkraine)

Яку погоду прогнозують найближчим часом

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж наступної доби, 23 листопада, на території нашої країни буде хмарно:

  • помірний сніг - вночі у Карпатах
  • невеликий сніг - у західних областях

Там температура вночі очікується в межах 3-8 градусів нижче нуля (мороз). Вдень - близько нуля.

Крім того, синоптики прогнозують:

  • значний мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу - вночі у північних (крім Сумської), Вінницькій та Черкаській областях
  • невеликий мокрий сніг місцями - вдень у північних (крім Сумської), Вінницькій, Черкаській областях

Температура вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

На решті території України - помірні (місцями - значні) опади переважно у вигляді дощу.

Температура впродовж доби:

  • 3-8 градусів тепла (вдень на сході та південному сході країни 8-13°С)
  • у Криму вночі 8-13 градусів тепла, вдень 11-16°С

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Прогноз погоди на 23 листопада в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)

"У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця", - додали в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У південних, східних, більшості центральних і Сумській областях - пориви вітру 17-22 м/с. Вночі на півдні країни - місцями 25 м/с.

На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Прогноз погоди від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як Київ та інші міста України засипає снігом.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів".

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