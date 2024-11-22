На кордоні з Румунією насипало вже до 60 см снігу: вражаючі фото

Державна прикордонна служба України опублікувала фото, на яких можна побачити чимало снігу на деяких ділянках кордону з Румунією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДПСУ у Facebook.

У південних, східних, більшості центральних і Сумській областях - пориви вітру 17-22 м/с. Вночі на півдні країни - місцями 25 м/с.

"У західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця", - додали в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 23 листопада в Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)

На решті території України - помірні (місцями - значні) опади переважно у вигляді дощу.

Температура вночі та вдень - від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Крім того, синоптики прогнозують:

Там температура вночі очікується в межах 3-8 градусів нижче нуля (мороз). Вдень - близько нуля.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, впродовж наступної доби, 23 листопада, на території нашої країни буде хмарно:

Від поточних погодних залежать не лише люди. Службовим тваринам також нелегко.

На оприлюднених прикордонниками кадрах можна побачити засніжені схили, дерева й дороги.

Уточнюється, що на гірських ділянках державного кордону з Румунією сніговий покрив вже досягає 50-60 сантиметрів.

У ДПСУ розповіли, що зима в Україні набирає обертів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали й показували, як Київ та інші міста України засипає снігом.

Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, чи довго в Україні сніжитиме і коли обіцяють "без опадів".

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