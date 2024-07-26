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Взимку працюватимуть усі доступні атомні блоки, є чіткі терміни ремонту, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко, голова Міністерства енергетики України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі доступні 9 атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства енергетики України Германа Галущенка, якого цитує відомство.

"Безумовно у нас є терміни чіткі ремонтної кампанії. Те, що вдається ці терміни посунути шляхом скорочення, це дуже позитивно впливає на енергосистему. Ми працюємо для того, щоб протягом зими усі 9 блоків на підконтрольній території України були в мережі. Воно так й буде, тому що попередні усі зими так й проходили", - розповів Галущенко. 

Він додав, що навіть без Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в системі, наразі атомна енергетика виробляє більше половини усієї електроенергії в Україні. 

Ситуація зі світлом 

Від початку 2024 року Росія здійснила 8 масованих атак проти об'єктів української енергетики, що призвело до втрати 9 ГВт виробничої потужності. Також це стало причиною того, що побутовим споживачам повернули графіки відключень енергопостачання. 

Детальніше про ситуацію зі світлом - в матеріалі РБК-Україна "Сезон без графіків. Чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів".

Тим часом у Києві, від завтра, 27 липня, почнуть діяти оновлені графіки відключень світла

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МіненергоГерман Галущенко