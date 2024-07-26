У Києві від завтра діятиме новий графік відключень світла: що зміниться

Від завтра, 27 липня, у Києві графіки відключень світла зсунуться на одну годину вперед. Це необхідно для рівномірного навантаження на енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ДТЕК".

Оновлені графіки почнуть діяти з 00:00 27 липня.

"З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00", - пояснили у "ДТЕК".

Зазначається, що завдяки оновленим графікам відключення у Києві та Київській області відрізнятимуться на годину, що дозволить зменшити навантаження на енергосистему.

Також були оприлюднені оновлені графіки для 6 груп, які складаються з 3 категорії:

біла клітинка - світло є;

сіра клітинка - світла немає;

світло-сіра клітинка - можливі відключення у разі посилення дефіциту в енергосистемі.

Фото: оновлені графіки відключень для Києва (facebook.com/dtekkem)

Ситуація зі світлом в Україні

Від початку поточного року вдалась до 8 масованих атак на об’єкти енергетики, що стало причиною значного дефіциту в енергосистемі та повернення графіків відключень світла. Через обстріли Україна втратила 9 ГВт виробничої потужності електростанцій.

Тим часом експерти вважають, що найближчої зими не варто очікувати на апокаліптичні картини, оскільки ймовірно відключення триватимуть до 12 годин на добу.

Детальніше про ситуацію зі світлом - в матеріалі РБК-Україна "Сезон без графіків. Чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів".