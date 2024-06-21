ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Взимку навчання в школах може розпочинатися з 10 години, - Міносвіти

Україна, П'ятниця 21 червня 2024 16:15
UA EN RU
Взимку навчання в школах може розпочинатися з 10 години, - Міносвіти Фото: міністр освіти та науки України Оксен Лісовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Українські школи та виші вже готуються до нового навчального року. Розглядають онлайн-навчання або у змішаному форматі, зміщення розкладу занять, а також збільшення канікул взимку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній раді України.

За його словами, у зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу.

Міністр зазначив, що в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.

"Зокрема, онлайн-навчання в якихось пікових складних періодах", - сказав Лісовий.

Як розповів міністр, є два підходи до проведення навчального процесу.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше - в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові та завершити навчальний рік пізніше", - додав він.

Водночас Лісовий наголосив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - розповів міністр.

Другий блок питань, за його словами, - забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30 % закладів освіти забезпечені генерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти", - додав Лісовий.

Відключення світла в Україні

Зазначимо, що після атак Росії на теплові та гідроелектростанції в Україні стало актуальним питання дефіциту електроенергії, що змусило "Укренерго" вводити графіки відключень світла.

Нещодавно "Укренерго" попередило, що середина літа може стати найбільш складним періодом для енергосистеми. До того ж важка ситуація зі світлом може бути й взимку.

У зв'язку з цим президент України заявив, що у кожній школі та лікарні України мають з'явитися сонячні панелі. А контролювати цей процес мають обласні адміністрації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міносвіти Оксен Лісовий МОН Школа Навчальний рік
NEWS
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України