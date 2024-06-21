Взимку навчання в школах може розпочинатися з 10 години, - Міносвіти

Українські школи та виші вже готуються до нового навчального року. Розглядають онлайн-навчання або у змішаному форматі, зміщення розкладу занять, а також збільшення канікул взимку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час Години запитань до уряду у Верховній раді України.

За його словами, у зимовий період буде запроваджено ряд заходів щодо проведення навчального процесу.

Міністр зазначив, що в крайніх випадках можливе повернення до змішаного навчання в школах.

"Зокрема, онлайн-навчання в якихось пікових складних періодах", - сказав Лісовий.

Як розповів міністр, є два підходи до проведення навчального процесу.

"Ми працюємо з графіками навчання. Сьогодні заклади вищої освіти, профтехосвіти мають розпочати навчальний рік раніше - в теплий сезон. Повинні зробити більші канікули зимові та завершити навчальний рік пізніше", - додав він.

Водночас Лісовий наголосив, що в школах не будуть розпочинати навчальний рік раніше.

"Ми будемо працювати з розкладами занять, зміщуючи, там де це можливо, де немає позмінного навчання, початок занять в школі на 10 годину. Зараз працюємо над цими рекомендаціями", - розповів міністр.

Другий блок питань, за його словами, - забезпечення технічними засобами закладів освіти.

"Ці питання мають вирішувати органи місцевого самоврядування. У нас близько 30 % закладів освіти забезпечені генерацією, але вона різна. Є доволі потужна, яка дозволяє закладу освіти працювати загалом, а є слабкі, коли може працювати лише пункт незламності, який розміщений в закладі освіти", - додав Лісовий.