Вживані авто: ТОП-5 найцікавіших дизельних універсалів

Автомобіль з кузовом універсал – гарна можливість отримати містку і відносно вантажопідйомну машину, не облишаючи в усіх сенсах доступного “легкового” сегменту. Не менше половини пропозицій на вторинному ринку – дизельні версії, про них ми і поговоримо.

Автомобіль з кузовом універсал найчастіше є однією з версій тієї чи іншої масової моделі, сьогодні найбільша кількість їх належить до С-класу. Причому універсал – це найдовший кузов у сімействі, він більш-менш дорівнює седану або навіть довший на нього. Приріст довжини у порівнянні з хетчбеком – за рахунок заднього звісу, тобто за рахунок збільшення багажника. Ще одна видова відмінність – вертикальна або близька до вертикальної задня стінка кузова. У топових брендів ці машини також іноді мають особливу задню підвіску, з автоматичним регулюванням рівня кузова над дорогою.

За що люблять кузов універсал

Універсали – в наш час чи не найбільш популярний тип кузова, особливо якщо враховувати позашляховики-кросовери. Але в Україні не всі водії отримують їх, так би мовити, за власним свідомим вибором: багато які моделі С- та D-класів завозяться вживаними з Європи здебільшого саме в такому кузові.

Універсал на базі масового хетчбека – найбільш доступний з автомобілів з великим багажним відсіком. І компактвен, і “високий” комерційний універсал (по народному “пиріжок”) виявляться помітно дорожчими. В водночас машини, побудовані на основі сімейних хетчбеків та седанів, без втрат зберігають усі їхні атрибути комфорту та доступності утримання.

Багажник машини в кузові універсал буде великим і у первинному стані, і тим більше після складання заднього сидіння. При тому більшість машин цього типу сьогодні мають великі можливості трансформації. Заднє сидіння складається цілком або по частинах, є подвійна підлога, захисні сітки та шторки для захисту багажу від цікавих очей та потрапляння у пасажирський салон при еволюціях під час руху.

Цікава річ: щоб якось відсунути від своїх універсалів імідж машини для хазяйновитих дядьків, деякі виробники дають їм “спортивні” імена та молодіжний стайлінг. Це не перетворює їх на гарячі спорткари, але в цілому не можна сказати, що нинішні універсали вайлуваті бельбаси: керуються “вагони» більш ніж адекватно, а головне, мають у моторній лінійці найпотужніші з доступних для даної моделі двигуни.

Volkswagen Golf VI Variant (2008–2014 рр.)

$6 300 – 11 800

Модель, яка вже півстоліття диктує правила у С-класі, те саме робить і в сегменті універсалів. Автомобіль збалансований за усіма якостями, крім технічної досконалості радує власників комфортом і добротним оздобленням інтер’єру. Багажник має 505 л корисного об’єму у похідному стані і 1495 л при складених сидіннях. Друга цифра – не найкраща в класі, натомість схема складання сидіння забезпечує рівний багажний майданчик, чого не можна сказати про багатьох однокласників.

В Україні дуже часто Volkswagen Golf VI Variant має під капотом саме дизель, це агрегати 1,6 TDI (105 л. с.) та 2,0 TDI (110/140/170 л. с.) Всіх їх часто називають найбільш вдалими силовими агрегатами даного покоління Golf.

Renault Megan III Grandtour (2009–2016 рр.)

$5 700 – 14 500

Завдяки масовому ввезенню вживаних машин з Європи протягом останніх кількох років “Меган” цього покоління став однією з найпоширеніших моделей на українських автошляхах. Свіжий конструктивно і за станом автомобіль справді вартий уваги. Окремо слід зазначити гарну шумо- та віброізоляцію, яка ефективно глушить навіть торохтіння дизеля на холостому ходу і при розгоні. Багажний відсік у Renault Megan III Grandtour – один з найбільших в класі, об’єм становить мінімальні 485 л та максимальні 1600 л.

Більшість “Меганів” третьої генерації, які потрапили до нашої країни, дизельні, мають агрегат 1.5 dCi, який продавався у трьох варіантах потужності. Всі вони надійні і довговічні, вроджених проблем не мають та відрізняються економічністю. Ходова налаштована на комфорт, що добре відчувається на нерівних шляхах.

З мінусів саме універсала Grandtour – в українських автосалонах вони не продавалися, тож всі екземпляри завезені вживаними з Європи, через що мають за плечима великий реальний пробіг. Також європейські екземпляри мають менший кліренс.

Ford Focus Estate III (2011–2018 рр.)

$6 200 – 13 600

Універсал з власною родзинкою: як це взагалі заведено у європейському підрозділі Ford Motor, дана модель подобається шанувальникам активної їзди, вона динамічна та добре керується. На вигляд машина також стрімка, за що довелося розплачуватись простором у салоні: всередині пасажири почуваються не так вільно, як в машинах конкурентів. На задньому сидінні довго їхати утрьох затісно, проте передня частина салону має “космічний” вигляд. Багажник у Ford Focus Estate середній за канонами класу, показник відповідно 490 л та 1515 л.

Дизельні мотори цього авто – 1,5, 1,6 і 2,0-літрові Duratorq TDCi, надійність їх цілком прийнятна (на відміну, до речі, від агрегатів Focus попереднього покоління). Саме дизелі всі експерти в один голос називають найкращими силовими агрегатами Ford Focus ІІІ.

Kia Ceed SW II (2012–2018 рр.)

$8 200 – 15 000

При детальному знайомстві з ним може здатися, що з корейського у ньому тільки бренд – “Сід” другого покоління створювали в Європі і для Європи. Добре й те, що ці машини офіційно продавалися і в Україні. Добротний автомобіль відрізняється багатими комплектаціями. Об’єм багажника чи не найбільший в класі – 528 л при п’ятимісній конфігурації салону і 1642 л, коли заднє сидіння складено.

Дизелів у Kia Cee`d було два, 1,4 та 1,6 л, причому другий з двома варіантами потужності. Мотор 1.6 СRDi більш поширений, і його часто хвалять за відмінні тягові характеристики.

Opel Astra J Sports Tourer (2010–2015 рр.)

$5 800 – 11 000

Німецький, але відносно недорогий автомобіль попри все має обов’язкові ознаки типового “німця”. Модель у нас поширена відносно мало, але це провина не її самої: автомобіль надійний і насправді зручний. Ходова частина універсала являє собою дещо середнє між драйверськими та комфортними налаштуваннями. Багажник з первинного стану у 500 л збільшується до 1550 л після нескладних маніпуляцій з складанням заднього сидіння. Вражає широка гама дизельних двигунів – 1,3 л, 1,6 л, 1,7 л та 2,0 л, причому навіть найпотужніший двигун залишається достатньо економічним.

Якщо коротко

Підібрати універсал сьогодні легко, пропозиція дуже широка. Ці машини справді добре підходять до вітчизняних умов експлуатації і відповідають потребам багатьох українських користувачів. Але роблячи вибір, не забудьте врахувати також їхні недоліки. Наприклад, великий, об’єднаний з містким багажником салон важко прогрівається взимку (особливо з дизелем!) та довго охолоджується кондиціонером влітку. Ходова універсалів завжди більш жорстка, що відчувається на вибоїнах при незавантаженій машині. Але в цілому універсали в експлуатації не відрізняються суттєво від своїх менш містких “братів” – за що, власне, їх і цінують.