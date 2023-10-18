Вживані авто: ТОП-5 найбільш надійних кросоверів

Попри те, що цей тип кросоверів називають ще паркетниками, у них є одна неприємна риса, спільна з повноцінними суворими позашляховиками: їхнє утримання обходиться дорожче, ніж звичайних, традиційних легковиків. І сервісмени, і продавці запчастин пояснюють це просто: “Так у вас же джип!”. Тому при покупці кросовера так важливо обрати машину надійну і довговічну.

Пропонуючи наш рейтинг надійних кросоверів, ми нагадуємо, що говорити про надійність вживаної машини можна лише за умови, що закладені в неї на заводі високі технічні якості не витратив повністю її попередній власник.

Renault Duster (з 2010 р.)

Лідер продажів в багатьох країнах світу, цей автомобіль є втіленням простоти, безвідмовності і функціональності. Модель відрізняється підвіскою, яка не боїться вибоїн і дозволяє підтримувати високий темп руху навіть на путівці та розбитому асфальті. І взагалі, це один з найбільш брутальних середньорозмірних кросоверів. З мінусів – малопотужні двигуни та примітивне оздоблення салону.

Взагалі сьогодні можна придбати "Дастер" двох поколінь, проте тут ми не розділяємо їх, адже побудовані вони на одній тій самій платформі Renault B0 і за великим рахунком друга генерація (з 2017 р.) відрізняється лише новим, більш комфортним кузовом. Обидва покоління представлені на ринку гідними екземплярами, головне – добре пошукати, пам’ятаючи, що цю модель, попри дешевизну, купували не лише для жорсткої експлуатації у корпоративних парках агрофірм, а й в якості сімейного авто. Між іншим, для більшої економії коштів можна обирати версію з моноприводом (лише передній міст), таких насправді доволі багато.

Toyota RAV4 (2013–2019 рр.)

Четверте покоління RAV4 – один з найкращих автомобілів свого класу. Під його капотом можна побачити справді надійні і довговічні двигуни ще тієї, старої школи, яка продукувала агрегати з ресурсом у півмільйона кілометрів. Трансмісії здебільшого автоматичні, варіантів коробок декілька, але не варто обирати комплектації з варіатором: як водиться, він має замалий ресурс і високу вартість ремонту.

На поганих шляхах машина некомфортна, підвіска жорстка; а від бездоріжжя це авто взагалі треба тримати якомога далі – його характер суто легковий, повний привід розрахований на короткочасне підключення. Оснащення небідне, салон комфортний, є дешевша версія з приводом 4х2.

Honda CR-V (2012–2018 рр.)

Ще один японець, теж у четвертому поколінні своєї моделі і теж доволі дорогий за ціною. Системи та агрегати надійні і багато років не вимагають уваги власника. На відміну від багатьох конкурентів, CR-V має величезний багажник, салон також просторий.

Вибір двигунів невеликий, але мотори гідні, вибір трансмісій після рестайлінгу поповнився варіатором, який насправді обирати не варто. Великий плюс для власників з регіонів, де багато нерівних шляхів, у комфортній ходовій, яка добре поглинає дрібні нерівності. При тому керується кросовер теж непогано, кермо чутливе, крени як для такої масивної та високої машини помірні. Кліренс багатьом водіям здається замалим як для кросовера, натомість підвіска не потребує ремонтів по кілька років поспіль.

Kia Sportage (2015–2021 рр.)

Стильний та харизматичний автомобіль, який в абсолютної більшості власників залишає по собі добру пам’ять. При помірній ціні Sportage устаткований краще конкурентів, його місткий інтер’єр сам по собі справляє гарне враження. З технічної точки зору до цієї машини, точніше, до її моторів, були певні претензії, але попри все в Україні її завжди любили і люблять. На ходу Sportage цілком комфортний, підвіска згладжує нерівності плюс ходова, хоча і не ідеально, але впевнено тримає машину на швидкості.

Цікаво, що підібрати Sportage “на механіці” буде непросто, бо таких машин в Україну потрапило геть небагатою. Можна обрати комплектацію з моноприводом, але трансмісія 4х4 додає до ціни невелику суму.

Nissan Qashqai (2013–2021 рр.)

У другій генерації Qashqai виразний дизайн, витривала ходова і великий вибір моторів, які заслужено вважаються економічними. Модель популярна в Україні попри те, що на “вторичці” є певні обмеження по вибору моторів і трансмісій: “автомат” – це традиційно слабенький варіатор, а "механіка" доступна лише з бензиновими агрегатами і моноприводом.

Але і з режимом 4х4 на бездоріжжя краще не лізти, адже повний привід встановлювали лише на машини з варіатором, який для таких умов не придатний. На нерівній дорозі автомобіль не ідеальний, але виробник ніколи і не позиціонував свій Qashqai як завзятого “проходимця”. Вартий уваги факт, що модель свого часу була кращою серед однокласників на незалежних краш-тестах.

Якщо коротко

Обираючи кросовер подібного типу, майте на увазі, що він є джипом не лише в очах сервісменів, але й окремих власників. Тому так важливо перевірити цікавий вам екземпляр на предмет колишньої суворої експлуатації на реальному бездоріжжі – тобто там, де йому за великим рахунком робити було нічого, але куди його могли заганяти надто рішучі власники.