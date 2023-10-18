Подержанные авто: ТОП-5 самых надежных кроссоверов

Несмотря на то, что этот тип кроссоверов называют еще паркетниками, у них есть одна неприятная черта, общая с полноценными суровыми внедорожниками: их содержание обходится дороже, чем обычных, традиционных легковушек. И сервисмены, и продавцы запчастей объясняют это просто: "Да у вас же джип!". Поэтому при покупке кроссовера так важно выбрать машину надежную и долговечную.

Предлагая наш рейтинг надежных кроссоверов, мы напоминаем, что говорить о надежности подержанной машины можно только при условии, что заложенные в нее на заводе технические достоинства не полностью «потратил” ее предыдущий владелец.

Renault Duster (с 2010 г.)

Лидер продаж во многих странах мира, этот автомобиль является воплощением простоты, безотказности и функциональности. Модель отличается подвеской, которая не боится выбоин и позволяет поддерживать высокий темп движения даже на грунтовке и разбитом асфальте. И вообще, это один из самых брутальных среднеразмерных кроссоверов. Из минусов – маломощные двигатели и примитивная отделка салона.

Вообще-то сегодня можно приобрести "Дастер" двух поколений, однако здесь мы не разделяем их, ведь построены они на одной и той же платформе Renault B0 и по большому счету второе поколение (с 2017 г.) отличается лишь новым, более комфортабельным кузовом. Оба поколения представлены на рынке достойными экземплярами. Главное – хорошо поискать, помня, что эту модель, несмотря на дешевизну, покупали не только для жесткой эксплуатации в корпоративных парках агрофирм, но и в качестве семейного автомобиля. Между прочим, для большей экономии средств можно выбирать версию с моноприводом (только передний мост), таких действительно много.

Toyota RAV4 (2013–2019 гг.)

Четвертое поколение RAV4 – в числе лучших автомобилей своего класса. Под его капотом можно увидеть действительно надежные и долговечные двигатели еще той старой школы, которая продуцировала агрегаты с ресурсом в полмиллиона километров. Трансмиссии в большинстве своем автоматические, вариантов коробок несколько, но не стоит выбирать комплектации с вариатором: как водится, он имеет малый ресурс и высокую стоимость ремонта.

На плохих дорогах машина некомфортна из-за жесткой подвески; а от бездорожья этот автомобиль вообще нужно держать как можно дальше – его характер чисто легковой, да и полный привод рассчитан на кратковременное подключение. Оснащение небедное, салон комфортный, есть более дешевая версия с приводом 4х2.

Honda CR-V (2012–2018 гг.)

Еще один японец, тоже в четвертом поколении своей модели и тоже довольно дорогой по цене. Системы и агрегаты надежны и многие годы не требуют внимания владельца. В отличие от многих конкурентов, CR-V имеет огромный багажник, салон также просторный.

Линейка двигателей невелика, но моторы достойные, выбор трансмиссий после рестайлинга пополнился вариатором, который выбирать не стоит. Большой плюс для владельцев из регионов, где много неровных дорог, в комфортной ходовой, хорошо поглощающей мелкие неровности. При этом управляется кроссовер неплохо, руль чувствительный, крены как для такой массивной и высокой машины умеренные. Клиренс многим водителям кажется слишком малым как для кроссовера, а подвеска не требует ремонтов по несколько лет подряд.

Kia Sportage (2015–2021 гг.)

Стильный и харизматичный автомобиль, у большинства владельцев оставляющий по себе добрую память. При умеренной цене Sportage оснащен лучше конкурентов, его вместительный интерьер сам по себе производит хорошее впечатление. С технической точки зрения к этой машине, точнее, к ее моторам, были определенные претензии, но, несмотря ни на что, в Украине ее всегда любили и любят. На ходу Sportage вполне удобен, подвеска сглаживает неровности плюс ходовая, хотя и не идеально, но уверенно держит машину на скорости.

Интересно, что подобрать Sportage "на механике" будет непросто, потому что таких машин в Украину попало совсем немного. Можно выбрать комплектацию с моноприводом, но трансмиссия 4х4 прибавляет к цене небольшую сумму.

Nissan Qashqai (2013–2021 гг.)

Во второй генерации у Qashqai выразительный дизайн, выносливая ходовая и большой выбор моторов, которые по праву считаются экономичными. Модель популярна в Украине, несмотря на то, что на "вторичке" есть определенные ограничения по выбору моторов и трансмиссий: "автомат" - это традиционно слабый вариатор, а "механика" доступна только с бензиновыми агрегатами и моноприводом.

Но и с режимом 4х4 в грязь и сугробы лучше не лезть, ведь полный привод устанавливали только на машины с вариатором, который для таких условий не пригоден. На неровной дороге автомобиль не идеальный, но производитель никогда и не позиционировал свой Qashqai как записного "проходимца". Примечателен факт, что модель в свое время была лучшей среди одноклассников на независимых краш-тестах.

Если коротко

Выбирая кроссовер подобного типа, имейте в виду, что он джип не только в глазах сервисменов, но и отдельных владельцев. Поэтому так важно проверить интересующий вас экземпляр на предмет безжалостной эксплуатации на реальном бездорожье – то есть там, где ему по большому счету делать было нечего, но куда его могли загонять чересчур решительные владельцы.