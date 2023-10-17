Citroen представив електромобіль e-C3: характеристики, ціни та дата прем'єри в Україні

Нове покоління своєї компактної моделі C3 представив сьогодні французький бренд Citroën. Наголошується, що четверте покоління С3 – це суто європейський продукт. Судячи з оголошених цін, новий електричний Citroën буде найдешевшим “офіційним” чотиримісним електромобілем в Україні.

Citroën називає нову машину просто хетчбеком, але він є швидше кросовером, бо має високий кузов (вражаючі 1,57 м), об’ємні колісні арки, збільшений кліренс (163 мм), вищу позицію водія за кермом (+100 мм проти звичних хетчбеків B-класу) і, відповідно, спрощену посадку в салон.

Наголос на комфорті

Автовиробник наголошує на високому комфорті нового хетчбека. На електромобілі в стандарті використана інноваційна підвіска Citroën Advanced Comfort з особливими амортизаторами з гідравлічними відбійниками. Оздоблення просторого інтер’єру нового Citroën ë-C3 створено на основі сучасних матеріалів, щоб забезпечити пасажирам відчуття, схожі на затишну «домашню» атмосферу великої та світлої вітальні.

Сидіння нового типу розроблені спеціально для Citroën ë-C3 та містять додатковий шар піни – вона створює приємне м’яке відчуття від першого контакту, а також надійно та комфортно підтримує тіло впродовж довгої подорожі або на віражах. Новий C3 хоч і став більшим (довжина 4,01 м, ширина 1,76 м) але залишився у рамках європейського В-класу. І саме завдяки суттєвому зростанню висоти кузова нового електромобіля у його салоні стало більше простору для пасажирів по всім ключовим напрямкам.

За замірами виробника, відстань на рівні ліктів водія та переднього пасажиру зросла на 21 мм; відстань на рівні ліктів задніх пасажирів збільшилась 19 мм; а простір для колін пасажирів другого ряду є одним з кращих в класі – приблизно на 20 мм більше, ніж в середньому у автомобілів-конкурентів. Ефективному використанню внутрішнього простору сприяє розташування великих коліс (16 – 17 дюймів!) буквально по кутах кузова. Також завдяки цьому забезпечується стабільність під час маневрів на швидкості.

На новому рівні у Citroën ë-C3 організовано простір для різноманітного багажу. В салоні багато об’ємів для зберігання дрібних речей, які мають завжди бути ”під рукою”: ніші в панелях дверцят; полички на центральній консолі та в зоні підлокітника, окреме зручне місце для бездротової зарядки. Можливість модульного складання заднього сидіння, розділеного в пропорції 60/40, а також ширина між задніми колісними арками 1 015 мм гарантують, що в новому ë-C3 можна перевозити великогабаритні речі. Нарешті, сам по собі багажник об’ємом 310 літрів буде достатнім для звичайних щоденних поїздок: в магазин, спортклуб, на пікнік, на роботу тощо.

Є в інтер’єрі деякі вражаючі елементи, наприклад, обтягнута тканиною нижня частина торпедо “Sofa Design” та віртуальна панель приладів, “розтягнута” по всій ширині лобового скла.

Електричний драйв

Так, з точки зору стиля та зручності у Citroën ë-С3 2023 року все гаразд. Але певно, багатьом українським користувачам перш за все важливі характеристики нового електромобіля, і тут теж є на що подивитись. Технічна база новинки – нова енергоефективна глобальна платформа Stellantis Smart Car. Завдяки її гнучкості вдалося досягти невисокої ціни та високої ефективності електромобіля, причому Citroën ë-С3 від самого початку проектувався саме під електричний привід.

Запас ходу Citroën ë-С3 сягає 320 км (за циклом вимірювання WLTP). Акумуляторна батарея, використана на ë-С3 – сучасна літій-феро-фосфатна типу LFP (Lithium Ferro Phosphate) ємністю 44 кВт*год. Цікаво, що у 2025 році з’явиться на 3,3 тис. євро дешевша версія з меншим акумулятором та “далекобійністю” 200 км.

Швидкість зарядки цілком достатня за сучасними мірками. Стандартне заряджання змінним струмом від 20% до 80% займає 4 години 10 хвилин (потужність зарядного пристрою 7 кВт) або 2 години 50 хвилин (потужність 11 кВт). Доступ до зарядних станцій змінного струму як вдома, так і на громадських станціях спрощено завдяки стандартному кабелю та зарядному порту типу Mode 3.

Це зручне рішення для регулярної підзарядки акумулятора вдома за допомогою настінного блоку типу Wallbox, а також на громадських зарядних станціях. Адже такий кабель та зарядний порт сумісні як з однофазною зарядною станцією потужністю до 7,4 кВт, так і з трифазною “зарядкою” потужністю до 11 кВт. Водночас, функція “швидкої зарядки” постійним струмом потужністю 100 кВт дозволяє поповнити акумулятор в межах від 20% до 80% його ємності лише за 26 хвилин.

За рух нового “Сітроєна” відповідає електродвигун на 83 кВт (113 к.с.). Його показників достатньо як для щоденних міських поїздок, так і для тривалих заміських подорожей. Машина прискорюється з місця до 100 км/год приблизно за 11 секунд та пропонує максимальну швидкість 135 км/год.

Якщо коротко

Новий електромобіль Citroën ë-С3 почне продаватися в Україні в середині 2024 року. Оголошена ціна – від 19 990 євро за версію з пробігом 200 км і від 23300 євро за машину з автономністю в 320 км – стосується всіх європейських країн, у тому числі й України. Крім двох варіантів ємності батарей, передбачено два рівня оснащення – “You” та “Max”.

Обіцяно, що для українського споживача буде доступна також бензинова версія нового С3, хоча більш детальної інформації про це поки що немає. Але можна очікувати, що Citroen C3 без індексу ë- не поступатиметься електромобілю основними характеристиками, та й до автосалонів надійде не набагато пізніше.