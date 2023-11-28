Вживані авто: обираємо найкращі седани 2023 року

Дозволимо собі нагадати, що седан – це легковий кузов з окремим багажним відсіком позаду пасажирького салону. Ще не так давно їх називали триоб’ємними (капот, салон, багажник), але сьогодні цей кузов часто має настільки похилу корму, що вичленити в її силуеті окремо об’єм багажника непросто. До речі, щодо багажника: у більшості нинішніх седанів спинка заднього дивана складається і можна отримати спільний з салоном вантажний простір, хоча і обмежений за висотою.

Як стане зрозуміло з наведеної нижче добірки авто, серед седанів в Україні домінують поважні моделі D-класу. Це легко пояснити: седан – це класичний кузов, який є втіленням комфорту і респектабельності, а гірші можливості щодо перевезення габаритних вантажів у багажнику, що трансформується по-хетчбеківському, хвилюють власників машин менших класів.

Volkswagen Passat В8 (2014–2022 рр.)

$15300 – 35000

Один з найтиповіших представників жанру, суперпопулярний серед українських автомобілістів, присутній в Україні як в європейскому, так і в американському варіантах. Машини суттєво відрізняються, але тут ми говоримо про “європейців”. Седан випускався доволі довго (а універсал випускається і досі), тому вибір широкий на різний гаманець, і відрадно, що “в обігу” достатньо свіжих екземплярів.

Модель щедро насичена електронікою, але її шанують в першу чергу за витривалість та комфорт – і все це на фоні економічності. З мінусів – жорстка підвіска та відсутність у модельній гамі простих атмосферних двигунів, зокрема, бензинових, на які можна було б поставити ГБО. Найбільш поширені у нас мотори – бензинові 1,8 TSI та дизелі, в першу чергу топовий 2,0-літровий. Трансмісія здебільшого автоматична, на жаль, це виключно преселективні “роботи” DSG, яких у вживаному стані варто побоюватись.

Toyota Camry VII (2011–2017 рр.)

$9200 – 23500

Ще одна майже культова модель D-класу, з хрестоматійною надійністю. В просторому салоні цього покоління присутні явні елементи розкоші: шкіряне торпедо на всіх комплектаціях, широкі крісла, пульт у задньому підлокітнику, шторка з електроприводом, “дерев’яні” вставки в оздобленні. Ходова на фоні багатьох конкурентів вважається м’якою, а топовий бензиновий двигун V6 настільки потужний (277 к.с.), що ведучі передні колеса не можуть впоратися з надлишком обертового моменту. Цікаво, що дизелів у моторній лінійці “п’ятдесятки” не було: агрегати 2,0 л, 2,5 л та 3,5 л були бензиновими, і середній вважається найбільш вдалим з точки зору ресурсу і надійності.

Volkswagen Jetta VI (2010–2019 рр.)

$6500 – 17500

На фоні конкурентів ця модель здаватиметься простенькою, але не варто думати, що це всього лише Golf “з багажником” – автомобіль більш просторий всередині і (завдяки більшій базі і масі) комфортніший на ходу. Особливість Jetta на тлі інших машин у добірці – широкий вибір двигунів, причому саме тих, які присутні в Україні. Серед бензинових агрегатів є й “просунуті” турбомоторчики 1.2 TSI та 1.4 TSI (до речі, найпроблемніші), і старі добрі 1.6 MPI (105 к.с.), і потужні наддувні 1,8 – 2,0 TSI, і навіть 5—циліндрові 2,5 л (справжня рідкість). З дизелями простіше – є лише два економічні 1.6 та 2.0 TDI. Трансмісію теж можна обирати, і важливо, що серед АКП є шановані знавцями класичні гідромеханічні “автомати”, а не самі лише примхливі DSG.

Ford Fusion II (2012–2020 рр.)

$8200 – 24500

Останній великий “фордівський” седан носив ім’я Mondeo у Старому світі та Fusion у Новому. Відмінностей між ними в залежності від років випуску або не було зовсім, або були незначні. Проте, в нашій країні завдяки аукціонам “битків” поширені здебільшого заокеанські машини. Автомобіль по-своєму цікавий, з просторим і багатим салоном, чутливою керованістю та широкою гамою виключно бензинових моторів від маленьких, але турбованих 1,5–1,6 л до великого і теж турбованого 2,7 л на 325 к.с. Цікаво, що на ринку представлені також гібридні версії “Фьюжена” – Fusion PHEV можна підзаряджати від розетки, щоб проїхати суто на електротязі 50 – 60 км. Крім того, бензинові седани трапляються у виконанні з приводом 4х4.

Mazda 6 III (від 2012 рр.)

$8500 – 32100

Насправді недооцінений в нашій країні автомобіль з досконалою японською технікою і багато устаткованим пасажирським відсіком. На відміну від європейських конкурентів, гама високоефективних двигунів складається виключно з повнорозмірних агрегатів – бензинових “атмосферників” об’ємом 2,0 – 2,5 л та 2,2-літрового дизеля. Надувний бензиновий агрегат 2,5Т у нас велика рідкість. Всі версії динамічні та добре керуються, коробки-“автомати” – класичні гідромеханічні конструкції, витривалі та довговічні. При тому підвіска добре поглинає нерівності. Вибір на вторинному ринку великий, бо машина продається в Україні давно і офіційно. Між іншим, за бажання можна придбати і нову “шістку”.

Якщо коротко

Те, що седани в Європі виходять з моди – всього лише гримаси цієї самої моди. Насправді машини з таким кузовом все також залишаються комфортабельними, зручними, солідними – і одночасно одними з найдоступніших в утриманні, чого не скажеш, наприклад, про модні кросовери. Навіть з практичністю у седана тепер не все так погано, як може здаватись. Тому якщо вам трапився цікавий екземпляр такої машини – не вагайтеся. Тим більше, що в цьому доступному сегменті сьогодні все ще представлені найкращі моделі нашого часу.