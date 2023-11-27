Нові, чи вживані. Які автомобілі краще: вивчаємо переваги та недоліки

Новий чи вживаний? З цього питання кожен автовласник колись починав свій автомобільний шлях. І якщо поставитись до питання серйозно, можна раптом дійти висновку, що однозначної відповіді на нього не існує. Принаймні, в наш час і в умовах нашої країни.

Може здатися дивним, але баланс плюсів і мінусів у нових і вживаних автівок, як на нас, приблизно адекватний. При тому у кожного є виняткова особливість, недосяжна для іншого.

Між тим, важливо розуміти, що в умовах українського авторинку різниця між машинами з автосалону і з автобазару не лише у їхньому стані. Тут є одна суттєва особливість – різниця не лише технічна, а й споживацька: асортимент, так би мовити, відрізняється. Дилерські мережі марок пропонують те, що офіційно дозволено виробником для українського ринку. А стихійні перекупники і перегонники, які завозять вживані машини з Європи та Америки, виставляють нам на продаж відповідно тамтешні версії та комплектації. І де краще, а де гірше, однозначно відповісти не можна.

Новий автомобіль

Перше, що вас може здивувати: коли ви приходите з валізкою грошей чи з банківською карткою в автосалон, це зовсім не значить, що за годину-дві ви звідси поїдете на своїй новій машині. Тому що склади дилерів в наш час доволі обмежені, і може бути, що вам доведеться чекати кілька днів, а то й тижнів. Але спочатку про переваги.

Переваги купівлі нового авто

Модельний ряд . Офіційний імпортер найчастіше завозить версії авто, більш придатні для наших умов: з пакетом “погана дорога“, з невибагливим повнолітражним бензиновим мотором, з більш ремонтпридатними варіантами трансмісії тощо;

. Офіційний імпортер найчастіше завозить версії авто, більш придатні для наших умов: з пакетом “погана дорога“, з невибагливим повнолітражним бензиновим мотором, з більш ремонтпридатними варіантами трансмісії тощо; Впевненість. В автосалоні ви гарантовано отримаєте те, за що платите – ту вас точно не надурять, хоча в такому складному товарі як автомобіль було б легко щось приховати;

В автосалоні ви гарантовано отримаєте те, за що платите – ту вас точно не надурять, хоча в такому складному товарі як автомобіль було б легко щось приховати; Гарантована надійність. Новий автомобіль буде однозначно справним, до того ж ця “обіцянка” підтверджується як мінімум 3-річною гарантією. Щоправда, часто дилерська гарантія не покриває всіх вузлів, а для її підтримання слід обслуговувати машину виключно на офіційних СТО.

Недоліки купівлі нового авто

Дорого . Зрозуміло, що нова машина коштує суттєво дорожче вживаної. Але тут власник переплачує ще й за додаткове обладнання, яке при купівлі та інсталяції на “неофіційній” СТО обійшлося б йому дешевше: килимки, чохли, тонування, антикор, підкрилки тощо.

. Зрозуміло, що нова машина коштує суттєво дорожче вживаної. Але тут власник переплачує ще й за додаткове обладнання, яке при купівлі та інсталяції на “неофіційній” СТО обійшлося б йому дешевше: килимки, чохли, тонування, антикор, підкрилки тощо. Залежність. Разом з нової машиною від офіційного дилера власник отримує “прив’язку” до дилерської СТО. Щоб не втратити гарантію (а відмовлятись від неї перші роки неначе безглуздо), всі, навіть дрібні неполадки чи вдосконалення треба виконувати в “офіціалів”. З одного боку, це непогано – навчені за кордоном спеціалісти нічого не зіпсують у новій машині, а з іншого – це набагато дорожче, ніж було б у незалежній майстерні.

Разом з нової машиною від офіційного дилера власник отримує “прив’язку” до дилерської СТО. Щоб не втратити гарантію (а відмовлятись від неї перші роки неначе безглуздо), всі, навіть дрібні неполадки чи вдосконалення треба виконувати в “офіціалів”. З одного боку, це непогано – навчені за кордоном спеціалісти нічого не зіпсують у новій машині, а з іншого – це набагато дорожче, ніж було б у незалежній майстерні. Психологія. Як показує досвід, частина покупців покидає дилерський центр хоч і на новенькій машині, але, як то кажуть, “з осадочком”. Коментарі при цьому можна почути такого плану: “Змусили доплатити за колір і страховку непотрібну впарили”. При тому що вживану машину досвідчений споживач часто купує після тривалих і успішних торгів, тобто разом з жаданою машиною (хоч і неновою) отримує і відчуття перемоги: Виборов знижку і комплект зимових шин подарували!”.

Вживаний автомобіль

У випадку з вживаною машиною складнощі починаються ще на етапі вибору – обирати доведеться довго і уважно. Бо на вторинному ринку в Україні зараз домінують завезені з Європи машини, випущені колись для європейських умов. В цілому вони придатні і для наших умов, але досвідчені люди знають, скільки додаткових проблем під час володіння можуть принести малий кліренс, колеса з низькопрофільними шинами, ніжні коробки-автомати типу DSG, примхливі турбодвигунці типу TSI та зношені дизелі Common Rail. Але як і в першому випадку, почнемо з плюсів.

Переваги купівлі вживаного авто

Ціна. Вживані машини суттєво дешевше нових, навіть якщо йдеться про екземпляр, що тільки учора виїхав з воріт дилерського центру.

Вживані машини суттєво дешевше нових, навіть якщо йдеться про екземпляр, що тільки учора виїхав з воріт дилерського центру. Без доплати. Перший власник вже встановив на вашу майбутню машину охоронну систему, придбав добротні килимки, чохли на сидіння, можливо, інсталював гарну аудіосистему чи мультимедіа, парктронік чи камеру, відеореєстратор тощо. Цей недешевий комплект додаткового обладнання при продажу машини на вторинному ринку зазвичай не оцінюється окремо, а йде неначе бонусом, і обходиться другому власнику дешевше його реальної ціни.

Перший власник вже встановив на вашу майбутню машину охоронну систему, придбав добротні килимки, чохли на сидіння, можливо, інсталював гарну аудіосистему чи мультимедіа, парктронік чи камеру, відеореєстратор тощо. Цей недешевий комплект додаткового обладнання при продажу машини на вторинному ринку зазвичай не оцінюється окремо, а йде неначе бонусом, і обходиться другому власнику дешевше його реальної ціни. Вибір. По-перше, вибір тут ширше – до вашої уваги будуть и “українські” машини, придбані колись новими в нашій країні, і “європейці” та “американці” імпортовані з більш багатих країн з відповідними комплектаціями. (До речі, серед “ українських” машин простіше знайти екземпляр з невеликим реальним пробігом.) По-друге, кожну цікаву вам версію ви зможете помацати і протестувати на ходу, в той час як в автосалонах для тест-драйвів пропонується як правило, лише одна з комплектацій.

Недоліки купівлі вживаного авто

Ризик придбати машину з дефектами. Гарантія на машину з пробігом юридично може й існує, але на практиці цей пункт законодавства не працює. Тож легко можна стати власником авто, в якому через тиждень доведеться замінювати, наприклад, “автомат”-варіатор, через півроку – “капіталити” двигун, а через рік –“варити” кузов, замінюючи іржаві деталі силового каркасу. В результаті ціна ремонтів може зрівнятися з цінником, який красувався на лобовому склі машини в день її покупки.

Гарантія на машину з пробігом юридично може й існує, але на практиці цей пункт законодавства не працює. Тож легко можна стати власником авто, в якому через тиждень доведеться замінювати, наприклад, “автомат”-варіатор, через півроку – “капіталити” двигун, а через рік –“варити” кузов, замінюючи іржаві деталі силового каркасу. В результаті ціна ремонтів може зрівнятися з цінником, який красувався на лобовому склі машини в день її покупки. Невідомий пробіг. Не буде перебільшенням сказати, що більшість машин на вторинному ринку продаються з змотаним пробігом на одометрі. Для нового власника це означає, що він купив авто з меншим ресурсом, ніж розраховував. З такою перспективою доведеться змиритися або наполегливо шукати екземпляр з достовірним пробігом.

Не буде перебільшенням сказати, що більшість машин на вторинному ринку продаються з змотаним пробігом на одометрі. Для нового власника це означає, що він купив авто з меншим ресурсом, ніж розраховував. З такою перспективою доведеться змиритися або наполегливо шукати екземпляр з достовірним пробігом. Невідома історія. Навіть якщо пробіг на щитку приладів реальний, бажано було б знати, в яких умовах він був отриманий. Чи не була ця машина у важкому ДТП, в корпоративному автопарку, в руках гарячого драйвера стритрейсера, чи не “потопельник» вона часом? Така експлуатація скорочує залишковий ресурс машини незалежно ід пробігу.

Навіть якщо пробіг на щитку приладів реальний, бажано було б знати, в яких умовах він був отриманий. Чи не була ця машина у важкому ДТП, в корпоративному автопарку, в руках гарячого драйвера стритрейсера, чи не “потопельник» вона часом? Така експлуатація скорочує залишковий ресурс машини незалежно ід пробігу. Юридичні тонкощі. Вживану машину бажано ретельно перевірити на предмет її відносин з законом. Чи не перебуває вона в заставі, чи не висять на ній чужі штрафи, чи не розшукують її за карною справою, чи не є вона “двійником” врешті решт? Є продавці, які вміють маскувати такі нюанси.

Вживану машину бажано ретельно перевірити на предмет її відносин з законом. Чи не перебуває вона в заставі, чи не висять на ній чужі штрафи, чи не розшукують її за карною справою, чи не є вона “двійником” врешті решт? Є продавці, які вміють маскувати такі нюанси. Ймовірність шахрайства. Процедура розрахунку з продавцем ненової машини – не зовсім те, що каса в дилерському центрі. Потреба продумувати нюанси цієї справи і організація різного роду підстраховок – ще одна “дрібниця”, що відлякує майбутнього автовласника від придбання машини на вторинному ринку.

Якщо коротко

Зрозуміло, що купувати новий автомобіль більш природньо і логічно. Але не всі наші вчинки можна пояснювати логікою, і при купівлі авто сила емоцій особливо значуща. Якщо є гроші на нову, але простеньку машину, багато хто з нас обере вживану, проте вищого класу. І матиме на це повне право. Головне, бути готовим гідно зустріти описані вище ризики і не помилитись при виборі вдалого екземпляра. А такі на ринку є – доведеться лише запастися не лише грошима, а й часом для пошуків.