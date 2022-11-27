Вже у ЗСУ. Британія підтвердила передачу ракет Brimstone 2

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

"Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - відзначається у повідомленні.

Як повідомляє Міноборони, ці ракети надано у рамках пакета британської допомоги українським військовим, і вони відзначаються високоточним наведенням.

Нагадаємо, модернізовані високоточні ракети Brimstone 2 мають дальність пуску вдвічі більшу, ніж раніше передані Україні ракети Brimstone першого покоління. Як повідомляло РБК-Україна, вони оснащені лазерною системою самонаведення, можуть запускатися як з винищувачів, так і з потужних вантажівок.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

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