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Вже у ЗСУ. Британія підтвердила передачу ракет Brimstone 2

Фото: високоточні модернізовані ракети Brimstone 2 вже в Україні (ua.news)
Автор: Тетяна Зарембо

Велика Британія надала Збройним силам України ракети з високоточним наведенням Brimstone 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

Як повідомляє Міноборони, ці ракети надано у рамках пакета британської допомоги українським військовим, і вони відзначаються високоточним наведенням.

"Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, модернізовані високоточні ракети Brimstone 2 мають дальність пуску вдвічі більшу, ніж раніше передані Україні ракети Brimstone першого покоління. Як повідомляло РБК-Україна, вони оснащені лазерною системою самонаведення, можуть запускатися як з винищувачів, так і з потужних вантажівок.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

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