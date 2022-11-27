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Уже у ВСУ. Британия подтвердила передачу ракет Brimstone 2

Фото: высокоточные модернизированные ракеты Brimstone 2 уже в Украине (ua.news)
Автор: Татьяна Зарембо

Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины ракеты с высокоточным наведением Brimstone 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Как сообщает Минобороны, эти ракеты предоставлены в рамках пакета британской помощи украинским военным, и они отличаются высокоточным наведением.

"Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", – отмечается в сообщении.

Напомним, модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2 имеют дальность пуска вдвое больше, чем ранее переданные Украине ракеты Brimstone первого поколения. Как сообщало РБК-Украина, они оснащены лазерной системой самонаведения, могут запускаться как с истребителей, так и с мощных грузовиков.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.

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Великобритания