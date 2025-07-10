На Буковині лунають вибухи на тлі атаки дронів

У четвер, 10 липня, у Чернівецькій області пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Влада заявила про роботу систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням голову Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка та Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

"Знову гучно в Чернівцях!", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили про повторні вибухи у Чернівцях.

Варто додати, що ворожі безпілотники вже тривалий час кружляють за заході країни.

Жителів Чернівецької області закликають не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в укриттях до офіційного скасування загрози.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворожий дрон рухався над Кіцманем у напрямку Чернівців.

О 14:49 стало відомо, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

"Є порушення повітряного простору Буковини ворожим обʼєктом! В укриття!", - йдеться у повідомленні.

О 14:38 він оприлюднив повідомлення про загрозу.

Обстріл України у ніч на 10 липня

Уночі Росія здійснила масштабну повітряну атаку, випустивши 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів Shahed та дронів-приманок, вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети зенітного комплексу С-300.

Основний удар припав на Київ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 178 цілей, ще 204 дрони та ракети було збито з курсу або нейтралізовано засобами радіоелектронної боротьби.

Як розповіла речниця Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага, рятувальники зранку працювали на 16 локаціях у Києві.

Більше про наслідки обстрілу в столиці - в матеріалі РБК-Україна.

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