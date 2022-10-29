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Вже й лівий берег. Окупанти проводять евакуацію у Новій Каховці, - Генштаб

Фото: окупанти примусово евакуювали мешканців Нової Каховки (khersonline.net)
Автор: Ілона Свиридова

Російські окупанти проводять евакуацію й на лівобережній частині Херсонської області. Зокрема, примусові заходи вживають до мешканців Нової Каховки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Під приводом підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти в Херсоні закривають аптеки та магазини, щоб мешканці залишили місто.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення тимчасово окупованого Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада.

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