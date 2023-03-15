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Вже втретє за день. В усіх областях Україні знову оголосили повітряну тривогу

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Середа 15 березня 2023 15:14
Вже втретє за день. В усіх областях Україні знову оголосили повітряну тривогу Фото: в усіх областях Україні знову оголосили повітряну тривогу (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україну вже втретє за 15 березня охопила масштабна повітряна тривога. Небезпеку могли оголосити через зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

На Сході тривоги почалися о 14:51, а після 15:03 почали поширюватись по всій Україні.

Вже втретє за день. В усіх областях Україні знову оголосили повітряну тривогу

Зазначимо, що за даними моніторингових каналів росіяни могли підняти у повітря винищувач МіГ-31. Саме з цим може бути пов'язана повітряна тривога.

Нагадаємо, що під час першої повітряної тривоги, що тривала понад 1,5 години окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу постраждав інтернат та житловий будинок.

Також зазначим, що вчора по Україні також оголошували велику кількість повітряних тривог, що тривали недовго.

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