Вже виконують бойові завдання. В 3 ОШБр розповіли про службу колишніх ув'язнених

"Можемо говорити про те, як проявляють себе колишні увʼязнені, що потрапили до нашої бригади. За словами всіх наших командирів, у підрозділах яких є такі бійці, це дуже вмотивований та заряджений особовий склад", - розповів Жорін.

Він відзначив, що бійці вже виконували бойові завдання в складі Третьої штурмової, а також брали участь в наступальних діях у Харківській області. В більшості проявили себе достойно, а також готові працювати та навчатись.

"Не можу відповісти про ситуацію в інших підрозділах, проте по нашому досвіду - дати можливість увʼязненим захищати свою країну було досить вдалим рішенням", - додав він.

Мобілізація ув'язнених

В Україні набув чинності закон, ухвалений парламентом цього року, який дозволяє добровільну мобілізацію ув'язнених. Однак не всі засуджені матимуть можливість звільнитися для захисту країни. Зокрема, закон забороняє мобілізувати тих, хто засуджений за злочини проти національної безпеки України.

Детальніше про дію цього закону на практиці, а також про те, хто з в'язнів вже вирішив приєднатися до служби та з яких причин, читайте в матеріалі РБК-Україна.