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Уже с сегодняшнего дня и до осени на одной из ключевых улиц Киева частично ограничат движение

Киев, Среда 16 июля 2025 08:00
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Уже с сегодняшнего дня и до осени на одной из ключевых улиц Киева частично ограничат движение Ограничения движения будут действовать на Оноре де Бальзака (фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Киеве на улице Оноре де Бальзака частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Они продлятся с 16 июля по 10 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Частичное ограничение движения по Оноре де Бальзака

Отмечается, что дорожники КП ДЭУ Деснянского района начинают текущий ремонт на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер.

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные изменения при планировании поездок и приносят извинения за возможные неудобства.

Также обнародована схема организации движения на период выполнения работ.

Схема часткового обмеження руху транспорту на вул. Оноре де БальзакаСхема организации движения на период ограничений ("Киевавтодор")

Ограничения движения на других улицах

Отметим, что сейчас в Киеве проводят ряд ремонтных работ и на других участках. А именно:

  • с 15 июля по 15 августа частично ограничат движение транспорта по улице Богатырской в направлении проспекта Степана Бандеры;
  • с 3 июля и ориентировочно до августа 2026 года частично ограничат движение транспорта по путепроводу на пересечении просп. Николая Бажана с Днепровской набережной;
  • с 10 июля и ориентировочно до июня 2026 года перекрывают пешеходный мост над Саперно-Слободской: движение транспорта частично ограничат.

Читайте также о том, что с 14 июля по 22 августа в Киеве не будет работать фуникулер, его закроют на плановый ремонт.

Ранее мы писали о том, что в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

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