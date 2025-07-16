Уже с сегодняшнего дня и до осени на одной из ключевых улиц Киева частично ограничат движение

В Киеве на улице Оноре де Бальзака частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ. Они продлятся с 16 июля по 10 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

Отметим, что сейчас в Киеве проводят ряд ремонтных работ и на других участках. А именно:

В "Киевавтодоре" просят водителей учитывать временные изменения при планировании поездок и приносят извинения за возможные неудобства.

Отмечается, что дорожники КП ДЭУ Деснянского района начинают текущий ремонт на участке от улицы Сержа Лифаря в направлении улицы Александры Экстер.

Читайте также о том, что с 14 июля по 22 августа в Киеве не будет работать фуникулер, его закроют на плановый ремонт.

Ранее мы писали о том, что в Киеве и области начали запрещать движение фур и грузовиков, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

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