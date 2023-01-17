Уже второй раз за сутки. В Херсоне снова раздаются взрывы

Фото: в Херсоне снова раздаются взрывы (GettyImages)

Во вторник, 17 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это уже второе сообщение о взрывах за сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.