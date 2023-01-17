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Уже второй раз за сутки. В Херсоне снова раздаются взрывы

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Херсон, Вторник 17 января 2023 10:38
Уже второй раз за сутки. В Херсоне снова раздаются взрывы Фото: в Херсоне снова раздаются взрывы (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 17 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это уже второе сообщение о взрывах за сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Обновлено. По данным первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, оккупанты продолжают массированный обстрел Херсона.

"Пожалуйста, постарайтесь поменьше времени находиться на открытом пространстве", - написал он в Telegram.

Как сообщалось, во вторник ночью, 17 января, в Херсоне раздалось несколько взрывов.

Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.

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