Вже в Україні? У МОЗ розповіли про новий штам Covid-19

На початок січня коронавірусу Omicron XBB.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з захворюваністю коронавірусом контрольована. Втім це не привід не вакцинуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.
"Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, і з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань", - йдеться в повідомленні.
Як і раніше, як зазначають в МОЗі, вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.
Останнім часом епідеміологи констатують розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у США в жовтні 2022 року.
За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу Omicron, або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США.
Наразі проводяться лабораторні та епідеміологічні дослідження аби дізнатись, наскільки XBB.1.5 є більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти.
Як повідомлялось, штам коронавірусу Omicron XBB.1.5 може призвести до нової хвилі захворюваності, його виявили вже у 29 країнах на кількох континентах.
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