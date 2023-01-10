Уже в Украине? В Минздраве рассказали о новом штамме Covid-19

На начало января коронавирус Omicron XBB.1.5 в Украине не обнаружен, а ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируемая. Впрочем, это не повод не вакцинироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины .

"Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2, и с начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований", - говорится в сообщении.

По-прежнему, как отмечают в Минздраве, вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новыми подвариантами.

Что известно о новом штамме Omicron XBB.1.5

В последнее время эпидемиологи констатируют распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, который впервые был обнаружен в США в октябре 2022 года.

По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа Omicron, или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США.

Сейчас проводятся лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы узнать, насколько XBB.1.5 является более серьезным, чем другие циркулирующие подварианты.