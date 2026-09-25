Вже три мережі АЗС підняли дизель вище 100 грн: актуальні ціни на паливо перед вихідними

Ціни на паливо продовжують рости 25 вересня. Вже мінімум в трьох мережах вартість дизеля та преміального бензину перевищує 100 грн.
Скільки коштує пальне на АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Першою межу у 100 грн за паливо подолала мережа АЗС SOCAR - вже кілька днів преміальний бензин та дизель тут коштує 104 грн за літр.
Мережа ОККО підняла ціни на бензин 100 марки та ДП Pulls вище позначки у 100 грн сьогодні вранці. Паливо подорожчало одразу на 3 гривні - до 102,90 грн.
Мережа заправок WOG стала третьою в списку. Преміальне пальне тут тепер також коштує 102,90 грн. Варто зазначити, що на минулих вихідних на стелах АЗС вже були ціни понад 100 грн, однак це було тимчасова і у мережі це пояснювали технічним збоєм.
Нижче критичної межі у 100 грн залишається вартість палива на АЗС "Укрнафти". Втім, дизель тут майже на межі - 99,90 грн за літр.
Фото: оновлені ціни на АЗС 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)
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