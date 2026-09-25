Уже три сети АЗС подняли дизель выше 100 грн: актуальные цены на топливо перед выходными

Ситуация на АЗС

Первой предел в 100 грн за топливо преодолела сеть АЗС SOCAR - уже несколько дней премиальный бензин и дизель здесь стоит 104 грн за литр.

Сеть ОККО подняла цены на бензин 100 марки и ДТ Pulls выше отметки в 100 грн сегодня утром. Топливо подорожало сразу на 3 гривны - до 102,90 грн.

Сеть заправок WOG стала третьей в списке. Премиальное топливо здесь теперь также стоит 102,90 грн. Стоит отметить, что в минувшие выходные на стелах АЗС уже были цены более 100 грн, однако это было временным и в сети это объясняли техническим сбоем.

Ниже критического предела в 100 грн остается стоимость топлива на АЗС "Укрнафты". Впрочем, дизель здесь почти на грани - 99,90 грн за литр.

Фото: обновленные цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 25 сентября

OKKO

Бензин Pulls 100: 102,90 грн

Бензин Pulls 95: 95,90 грн

Бензин А-95 Евро: 92,90 грн

ДТ Pulls: 102,90 грн

ДТ Евро: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

WOG

Бензин 100: 102,90 грн (+3 грн)

Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн

Бензин 95 Евро: 92,90 грн

ДТ Mustang: 102,90 грн (+3 грн)

ДТ Евро-5: 99,90 грн

Газ: 45,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 104,00 грн

Бензин NANO 95: 97,90 грн

Бензин А-95: 94,90 грн

ДТ NANO Extro: 104,00 грн

ДТ NANO: 103,00 грн

Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"