Уже три сети АЗС подняли дизель выше 100 грн: актуальные цены на топливо перед выходными

Цены на топливо продолжают расти 25 сентября. Уже минимум в трех сетях стоимость дизеля и премиального бензина превышает 100 грн.
Сколько стоит топливо на АЗС перед выходными – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Первой предел в 100 грн за топливо преодолела сеть АЗС SOCAR - уже несколько дней премиальный бензин и дизель здесь стоит 104 грн за литр.
Сеть ОККО подняла цены на бензин 100 марки и ДТ Pulls выше отметки в 100 грн сегодня утром. Топливо подорожало сразу на 3 гривны - до 102,90 грн.
Сеть заправок WOG стала третьей в списке. Премиальное топливо здесь теперь также стоит 102,90 грн. Стоит отметить, что в минувшие выходные на стелах АЗС уже были цены более 100 грн, однако это было временным и в сети это объясняли техническим сбоем.
Ниже критического предела в 100 грн остается стоимость топлива на АЗС "Укрнафты". Впрочем, дизель здесь почти на грани - 99,90 грн за литр.
Фото: обновленные цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"