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Уже три сети АЗС подняли дизель выше 100 грн: актуальные цены на топливо перед выходными

14:18 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: цены на АЗС продолжают расти (Getty Images)

Цены на топливо продолжают расти 25 сентября. Уже минимум в трех сетях стоимость дизеля и премиального бензина превышает 100 грн.

Сколько стоит топливо на АЗС перед выходными – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на АЗС

Первой предел в 100 грн за топливо преодолела сеть АЗС SOCAR - уже несколько дней премиальный бензин и дизель здесь стоит 104 грн за литр.

Сеть ОККО подняла цены на бензин 100 марки и ДТ Pulls выше отметки в 100 грн сегодня утром. Топливо подорожало сразу на 3 гривны - до 102,90 грн.

Сеть заправок WOG стала третьей в списке. Премиальное топливо здесь теперь также стоит 102,90 грн. Стоит отметить, что в минувшие выходные на стелах АЗС уже были цены более 100 грн, однако это было временным и в сети это объясняли техническим сбоем.

Ниже критического предела в 100 грн остается стоимость топлива на АЗС "Укрнафты". Впрочем, дизель здесь почти на грани - 99,90 грн за литр.

Фото: обновленные цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 25 сентября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн (+3 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн (+3 грн)
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 104,00 грн
  • Бензин NANO 95: 97,90 грн
  • Бензин А-95: 94,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 104,00 грн
  • ДТ NANO: 103,00 грн
  • Газ: 45,50 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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