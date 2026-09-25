Вже три мережі АЗС підняли дизель вище 100 грн: актуальні ціни на паливо перед вихідними
Ціни на паливо продовжують рости 25 вересня. Вже мінімум в трьох мережах вартість дизеля та преміального бензину перевищує 100 грн.
Скільки коштує пальне на АЗС перед вихідними - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на АЗС
Першою межу у 100 грн за паливо подолала мережа АЗС SOCAR - вже кілька днів преміальний бензин та дизель тут коштує 104 грн за літр.
Мережа ОККО підняла ціни на бензин 100 марки та ДП Pulls вище позначки у 100 грн сьогодні вранці. Паливо подорожчало одразу на 3 гривні - до 102,90 грн.
Мережа заправок WOG стала третьою в списку. Преміальне пальне тут тепер також коштує 102,90 грн. Варто зазначити, що на минулих вихідних на стелах АЗС вже були ціни понад 100 грн, однак це було тимчасова і у мережі це пояснювали технічним збоєм.
Нижче критичної межі у 100 грн залишається вартість палива на АЗС "Укрнафти". Втім, дизель тут майже на межі - 99,90 грн за літр.
Фото: оновлені ціни на АЗС 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Деталізація цін на АЗС 25 вересня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн (+3 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн (+3 грн)
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДП NANO Extro: 104,00 грн
- ДП NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн