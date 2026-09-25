Уже три сети АЗС подняли дизель выше 100 грн: актуальные цены на топливо перед выходными
Цены на топливо продолжают расти 25 сентября. Уже минимум в трех сетях стоимость дизеля и премиального бензина превышает 100 грн.
Сколько стоит топливо на АЗС перед выходными – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на АЗС
Первой предел в 100 грн за топливо преодолела сеть АЗС SOCAR - уже несколько дней премиальный бензин и дизель здесь стоит 104 грн за литр.
Сеть ОККО подняла цены на бензин 100 марки и ДТ Pulls выше отметки в 100 грн сегодня утром. Топливо подорожало сразу на 3 гривны - до 102,90 грн.
Сеть заправок WOG стала третьей в списке. Премиальное топливо здесь теперь также стоит 102,90 грн. Стоит отметить, что в минувшие выходные на стелах АЗС уже были цены более 100 грн, однако это было временным и в сети это объясняли техническим сбоем.
Ниже критического предела в 100 грн остается стоимость топлива на АЗС "Укрнафты". Впрочем, дизель здесь почти на грани - 99,90 грн за литр.
Фото: обновленные цены на АЗС 25 сентября (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 25 сентября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн (+3 грн)
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн (+3 грн)
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 45,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 104,00 грн
- Бензин NANO 95: 97,90 грн
- Бензин А-95: 94,90 грн
- ДТ NANO Extro: 104,00 грн
- ДТ NANO: 103,00 грн
- Газ: 45,50 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 42,90 грн