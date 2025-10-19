Вже не тільки Венесуела: Трамп назвав "наркобароном" президента Колумбії

Президент США Дональд Трамп слідом за Венесуелою знайшов ще одного "лідера наркоторгівлі" в Латинській Америці. За версією Трампа, це президент Колумбії Густаво П'єтро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.
"Президент Колумбії Густаво П'єтро є нелегальним торговцем наркотиками, який масштабно заохочує масове виробництво наркотиків, як на великих, так і на малих полях, по всій Колумбії. Це стало найбільшим бізнесом у Колумбії, безумовно, і П'єтро нічого не робить, щоб зупинити це, попри масштабні платежі та субсидії з боку США, які є довгостроковим обдиранням Америки", - написав Трамп.
Він заявив, що "виробництво наркотиків" у Колумбії має за мету "продаж величезної кількості продукції до Сполучених Штатів" та заявив, що США більше не будуть надавати фінансову підтримку країні.
"П'єтро, низькорейтинговому та дуже непопулярному лідеру... краще негайно закрити ці поля смерті, інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це буде зроблено негарно", - додав Трамп.
З моменту повернення до влади у 2025 році Трамп заявляв, що один з його пріоритетів - боротьба з наркотиками, в тому числі з фентанілом. Трамп вважає, що головні постачання йдуть з Латинської Америки, а головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.
Нещодавно Трамп повідомив, що його кампанія проти наркокартелів ведеться вдало: за його словами, ВМС США встановили повний контроль над морськими маршрутами, а Вашингтон готовий до наступного етапу - в тому числі безпосередньо на території Венесуели.
А 18 жовтня Трамп заявив, що військово-морські сили США знищили у Карибському морі субмарину, яка перевозила вантаж наркотиків. До цього американські військові кілька разів знищували у територіальних водах Венесуели моторні човни та катери, які підозрювали у перевезеннях вантажів наркотиків.