Вже не тільки Венесуела: Трамп назвав "наркобароном" президента Колумбії

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп слідом за Венесуелою знайшов ще одного "лідера наркоторгівлі" в Латинській Америці. За версією Трампа, це президент Колумбії Густаво П'єтро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

"Президент Колумбії Густаво П'єтро є нелегальним торговцем наркотиками, який масштабно заохочує масове виробництво наркотиків, як на великих, так і на малих полях, по всій Колумбії. Це стало найбільшим бізнесом у Колумбії, безумовно, і П'єтро нічого не робить, щоб зупинити це, попри масштабні платежі та субсидії з боку США, які є довгостроковим обдиранням Америки", - написав Трамп.

Він заявив, що "виробництво наркотиків" у Колумбії має за мету "продаж величезної кількості продукції до Сполучених Штатів" та заявив, що США більше не будуть надавати фінансову підтримку країні.

"П'єтро, ​​низькорейтинговому та дуже непопулярному лідеру... краще негайно закрити ці поля смерті, інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це буде зроблено негарно", - додав Трамп.

"Моя боротьба" Трампа проти наркотиків

З моменту повернення до влади у 2025 році Трамп заявляв, що один з його пріоритетів - боротьба з наркотиками, в тому числі з фентанілом. Трамп вважає, що головні постачання йдуть з Латинської Америки, а головним "наркобароном" президент США "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро.

Нещодавно Трамп повідомив, що його кампанія проти наркокартелів ведеться вдало: за його словами, ВМС США встановили повний контроль над морськими маршрутами, а Вашингтон готовий до наступного етапу - в тому числі безпосередньо на території Венесуели.

А 18 жовтня Трамп заявив, що військово-морські сили США знищили у Карибському морі субмарину, яка перевозила вантаж наркотиків. До цього американські військові кілька разів знищували у територіальних водах Венесуели моторні човни та катери, які підозрювали у перевезеннях вантажів наркотиків.

Сполучені Штати АмерикиКолумбияДональд Трамп