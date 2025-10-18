ua en ru
Трамп заявив про знищення "великої субмарини" з наркотиками: є полонені

США, Субота 18 жовтня 2025 22:53
UA EN RU
Трамп заявив про знищення "великої субмарини" з наркотиками: є полонені Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявив, що військово-морські сили США знищили у Карибському морі субмарину, яка перевозила вантаж наркотиків. За його словами, двох членів екіпажу вдалося захопити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.

Трамп заявив, що ВМС США знищили субмарину, яка прямувала до Сполучених Штатів "відомим транзитним маршрутом наркотрафіку". Розвідка США, за його словами, підтвердило, що судно було завантажене "фентанілом та іншими незаконними наркотиками".

На борту субмарини перебувало четверо осіб, двох з яких вдалося захопити живцем, а двох було знищено разом із судном.

"Щонайменше 25 000 американців загинули б, якби я дозволив цьому підводному човну вийти на берег. Двох терористів, що вижили, повертають до їхніх країн походження, Еквадору та Колумбії, для затримання та судового переслідування. Жоден військовослужбовець США не постраждав у результаті цього удару", - написав Трамп.

Narco submarino

Зазначимо, що наркокартелі дійсно використовують саморобні підводні на напівпідводні човни для того, щоб постачати кокаїн та інші наркотики до США. Ці судна мають загальну назву "Narco submarino".

Трамп заявив про знищення &quot;великої субмарини&quot; з наркотиками: є полоненіФото: захоплений у 2010 році підводний човен наркоторговців (Вікіпедія)

Більшість таких субмарин - одноразова, а допливає до берегів США невелика кількість. Проте навіть ті, що допливають, приносять величезні прибутки. Дивно, але картелі мають ресурси будувати такі "підводні човни" буквально десятками.

Також є версія, що картелі будують субмарини за допомогою росіян. У минулому мексиканська та американська берегова охорона неодноразово виявляла в захоплених субмаринах обладнання радянського, або російського виробництва. Але офіційно участь російських спеціалістів підтвердити не вдалося.

Зазначимо, нещодавно Трамп у рамках своєї кампанії проти наркокартелів заявив, що США встановили повний контроль над морськими маршрутами. Тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі.

