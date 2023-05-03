Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона

"Залізничний вокзал і переїзд, домівка, будівельний магазин, продуктовий супермаркет, автозаправка - знаєте, що обʼєднує ці місця? Кривавий слід, який залишає Росія своїми снарядами, вбиваючи мирних людей у Херсоні та в Херсонській області", - сказав президент.

Він повідомив, що станом на 21:09 в Херсонській області загинула 21 людина ще 48 поранено.

"Усі цивільні! За один неповний день! В одній області! Мої співчуття родинам і близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо винним. Переможемо країну-зло та змусимо всіх винних відповісти!", - наголосив президент.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Раніше повідомлялося, що через обстріл Херсона загинули 19 людей, ще 47 - отримали поранення.

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