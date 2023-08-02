UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже наступного тижня. США готують новий пакет військової допомоги Україні, - Politico

Фото: США готують нові пакети військової допомоги Україні (ua.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати можуть оголосити про надання Україні нового пакета озброєнь вже на початку наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Джерело в Міноборони США повідомило, що новий пакет військової допомоги мають анонсувати наступного тижня. На жаль, поки що точно не відомо, що до нього увійде.

В останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена увійшли додаткові кошти ППО, артилерійські та інші боєприпаси, а також бронетехніка та засоби протитанкової боротьби на суму 400 млн доларів.

Військова допомога США Україні

Нагадаємо, у середині липня Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Передбачається, що цей пакет має допомогти захистити українські порти на Чорному морі після того, як Російська Федерація вийшла із зернової угоди та влаштувала ракетний терор.

Зазначимо, що раніше також стало відомо, що американські сенатори просять президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомогаВторгнення Росії до України