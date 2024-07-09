Вже мають бойовий досвід. В Україні з'явився батальйон з колишніх в'язнів

Зазначається, що новобранці скористались можливістю отримати другий шанс. У бригаді розповіли, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Україну. Також є чимало людей з бойовим досвідом.

"Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників", - сказано у повідомленні.

Колишні ув'язнені вже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.

Фото: в Україні з'явився батальйон з колишніх в'язнів (t.me/official24ombr)

Мобілізація в'язнів в Україні

В Україні вже почав діяти схвалений парламентом закон про добровільну мобілізацію в'язнів. Однак закон має низку нюансів і стати на захист держави, зможуть не всі. Мобілізуватися не зможуть засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України.

Детально про те, як працює закон на практиці та хто з ув'язнених вже зважився на службу і з яких причин, - у матеріалі РБК-Україна.

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