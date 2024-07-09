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Уже имеют боевой опыт. В Украине появился батальон из бывших заключенных

Фото: в Украине появился батальон из бывших заключенных (t.me/official24ombr)
Автор: Наталья Кава

В Украине был сформирован батальон "Характерники", который будет состоять из граждан, отбывавших наказание в местах лишения свободы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в Telegram-канале 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Отмечается, что новобранцы пользовались возможностью получить второй шанс. В бригаде рассказали, что среди них очень много патриотов, неоднократно изъявлявших желание защищать Украину. Также немало людей с боевым опытом.

"Добровольцы воспользовались своим правом на выкуп вины и решили встать к оружию, защищая родную землю от захватчиков", - говорится в сообщении.

Бывшие заключенные уже приняли военную присягу на верность украинскому народу. В ближайшее время "Характерщики" начнут выполнять боевые задания и покажут себя на поле битвы.

Фото: в Украине появился батальон из бывших узников (t.me/official24ombr)

Мобилизация заключенных в Украине

В Украине уже начал действовать одобренный парламентом закон о добровольной мобилизации заключенных. Однако закон имеет ряд нюансов и стать в защиту государства смогут не все. Мобилизироваться не смогут осужденные за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Подробно о том, как работает закон на практике и кто из заключенных уже решился на службу и по каким причинам, – в материале РБК-Украина .

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