Вже літають на авіатренажерах. Ігнат розповів про навчання українських пілотів на F-16

"Літають вже на авіаційних тренажерах - це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, яка рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап - відповідно польоти з інструктором вже на справжніх літаках", - розповів Ігнат.

За його словами, загалом інформація щодо навчання є досить непублічною.

"Не хочуть партнери про це говорити, просто роблять свою роботу, а наші пілоти навчаються", - зазначив речник.

Ігнат також нагадав, що в Україні вже формуються нові групи пілотів, які згодом відправляться на навчання на винищувачах.

"Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської - ред.) мови й адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів", - сказав він.

Навчання українців на F-16

Нагадаємо, низка країн Європи, в рамках авіаційної коаліції, погодилась провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Нідерланди, Данія та Норвегія також передадуть свої літаки українській армії. Йдеться про щонайменше 61 винищувач.

США також погодилися навчати українських пілотів. Початок навчання був запланований на жовтень на базі Національної гвардії в штаті Аризона.

28 вересня стало відомо, що у США стартувала підготовка українських пілотів для освоєння американських винищувачів F-16. Зокрема пілоти проходять мовні курси.

Як заявляли у Міністерстві оборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців. Проте у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки вже на початку 2024 року.