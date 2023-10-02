Уже летают на авиатренажерах. Игнат рассказал об обучении украинских пилотов на F-16

"Летают уже на авиационных тренажерах - это не симулятор, это уже фактически полноценный самолет: движущаяся кабина, которая полностью повторяет кабину F-16. Следующий этап - соответственно полеты с инструктором уже на настоящих самолетах", - рассказал Игнат.

По его словам, в целом информация об обучении достаточно непубличная.

"Не хотят партнеры об этом говорить, просто делают свою работу, а наши пилоты учатся", - отметил спикер.

Игнат также напомнил, что в Украине уже формируются новые группы пилотов, которые впоследствии отправятся на обучение на истребителях.

"Здесь летчики выполняют домашнее задание по изучению (английского - ред.) языка и адаптируются к F-16 с помощью симуляторов", - сказал он.

Обучение украинцев на F-16

Напомним, ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласились провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Нидерланды, Дания и Норвегия также передадут самолеты украинской армии. Речь идет о по меньшей мере 61 истребителе.

США также согласились обучать украинских пилотов. Начало обучения было запланировано на октябрь на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

28 сентября стало известно, что в США стартовала подготовка украинских пилотов по освоению американских истребителей F-16. В частности пилоты проходят языковые курсы.

Как заявляли в Министерстве обороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.