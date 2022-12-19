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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар РФ по Україні: Зеленський заявив, що за два дні світло повернули мільйонам українців

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Після ракетної атаки РФ 16 грудня протягом двох останніх днів світло вдалося повернути дев'ятьом мільйонам громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей", - зазначив глава держави.

Такж, за словами Зеленського, у більшості міст нормалізується робота транспорту.

"Дякую всім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ремонт! Дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням! Дякую й українському бізнесу - всім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові пункти незламності", - додав президент.

Нагадаємо, у ДТЕК розповіли, що для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, якщо не буде нових обстрілів.

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Володимир ЗеленськийЕлектроенергія