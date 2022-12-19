Ракетний удар РФ по Україні: Зеленський заявив, що за два дні світло повернули мільйонам українців
Після ракетної атаки РФ 16 грудня протягом двох останніх днів світло вдалося повернути дев'ятьом мільйонам громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Іще 3 мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс учора 6 мільйонів. Тобто після удару терористів у п’ятницю вже є результат для 9 мільйонів наших людей", - зазначив глава держави.
Такж, за словами Зеленського, у більшості міст нормалізується робота транспорту.
"Дякую всім, хто за будь-якої погоди й цілодобово здійснює ремонт! Дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням! Дякую й українському бізнесу - всім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові пункти незламності", - додав президент.
Нагадаємо, у ДТЕК розповіли, що для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, якщо не буде нових обстрілів.
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