Ракетный удар РФ по Украине: Зеленский заявил, что за два дня свет вернули миллионам украинцев

После ракетной атаки РФ 16 декабря в течение двух последних дней свет удалось вернуть девяти миллионам граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей", - отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, в большинстве городов нормализуется работа транспорта.

"Благодарю всех, кто в любую погоду и круглосуточно осуществляет ремонт! Спасибо каждому из наших партнеров, кто помогает нам с оборудованием! Спасибо и украинскому бизнесу - всем, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия в новые пункты несокрушимости", - добавил. президент.