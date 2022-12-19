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Ракетный удар РФ по Украине: Зеленский заявил, что за два дня свет вернули миллионам украинцев

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Понедельник 19 декабря 2022 01:49
Ракетный удар РФ по Украине: Зеленский заявил, что за два дня свет вернули миллионам украинцев Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

После ракетной атаки РФ 16 декабря в течение двух последних дней свет удалось вернуть девяти миллионам граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Еще 3 миллионам украинцев возвращены поставки энергии. Плюс вчера 6 миллионов. То есть после удара террористов в пятницу уже есть результат для 9 миллионов наших людей", - отметил глава государства.

Также, по словам Зеленского, в большинстве городов нормализуется работа транспорта.

"Благодарю всех, кто в любую погоду и круглосуточно осуществляет ремонт! Спасибо каждому из наших партнеров, кто помогает нам с оборудованием! Спасибо и украинскому бизнесу - всем, кто превращает свои магазины, кафе, предприятия в новые пункты несокрушимости", - добавил. президент.

Напомним, в ДТЭК рассказали, что для возобновления генерации в Украине после вражеских ракетных ударов по энергетике необходимо две-три недели. И это при условии, что не будет новых обстрелов.

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