Вже в дорозі. Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів, - Зеленський

Україна вже найближчим часом отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів, він вже знаходиться у дорозі.

"Хороша розмова з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз. Поінформував пана прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України.

"Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу", - додав президент України.