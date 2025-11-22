ua en ru
Вже в дорозі. Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів, - Зеленський

Субота 22 листопада 2025 15:06
Вже в дорозі. Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна вже найближчим часом отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів, він вже знаходиться у дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Хороша розмова з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та можливостей, які з’явилися зараз. Поінформував пана прем’єр-міністра про спільну роботу з Європою та США над американським планом завершення війни", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що один з енергетичних пакетів – різне обладнання, зокрема й трансформатори, – уже на шляху до України.

"Дякую за це й за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів. Цінуємо всю допомогу", - додав президент України.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Нідерланди виділили Україні 25 млн євро на потреби української енергетики. Кошти спрямують на купівлю обладнання, термінові ремонти та закупівлю газу для забезпечення стабільного енергопостачання в зимовий період.

Нагадаємо, що Нідерланди також формують новий пакет військової допомоги Україні на суму 90 млн євро, який передбачає фінансування виробництва розвідувальних та ударних безпілотників для потреб української армії.

Також уряд Нідерландів виділив Україні 10 млн євро для зміцнення цифрової стійкості та кіберзахисту України. Гроші використають у межах "Української кіберпрограми", що діє з 2022 року.

Зазначимо, що Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів, що стало новим етапом у розвитку оборонного співробітництва між країнами та відкриває перспективи для збільшення виробництва безпілотних систем.

