Уже в пути. Украина получит пакет энергетической помощи от Нидерландов, - Зеленский

Суббота 22 ноября 2025 15:06
UA EN RU
Уже в пути. Украина получит пакет энергетической помощи от Нидерландов, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина уже в ближайшее время получит пакет энергетической помощи от Нидерландов, он уже находится в пути.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Хороший разговор с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Обменялись мнениями относительно дипломатической ситуации и возможностей, которые появились сейчас. Проинформировал господина премьер-министра о совместной работе с Европой и США над американским планом завершения войны", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что один из энергетических пакетов - различное оборудование, в том числе и трансформаторы, - уже на пути в Украину.

"Спасибо за это и за последовательную и решительную поддержку со стороны народа Нидерландов. Ценим всю помощь", - добавил президент Украины.

Помощь Украине от Нидерландов

Напомним, 28 октября стало известно, что Нидерланды выделили Украине 25 млн евро на нужды украинской энергетики. Средства направят на покупку оборудования, срочные ремонты и закупку газа для обеспечения стабильного энергоснабжения в зимний период.

Напомним, что Нидерланды также формируют новый пакет военной помощи Украине на сумму 90 млн евро, который предусматривает финансирование производства разведывательных и ударных беспилотников для нужд украинской армии.

Также правительство Нидерландов выделило Украине 10 млн евро для укрепления цифровой устойчивости и киберзащиты Украины. Деньги используют в рамках "Украинской киберпрограммы", действующей с 2022 года.

Отметим, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов, что стало новым этапом в развитии оборонного сотрудничества между странами и открывает перспективы для увеличения производства беспилотных систем.

