Вже четверта дитина. У Харкові зросла кількість постраждалих через удар по стадіону

У Харкові в результаті російської атаки на спортмайданчик в Салтівському районі вже семеро постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.
Як уточнили у прокуратурі, росіяни вдарили по стадіону однієї зі шкіл Салтівського району.
Фото: наслідки удару по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)
"Отримали травми семеро мирних жителів. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років і дві жінки", - сказано в повідомленні.
Пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки. Правоохоронці та вибухотехніки встановлюють вид озброєння, яким завдали удару.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, росіяни завдали удару по Харкову сьогодні, 8 травня, вдень. У місті під час атаки не оголошували повітряну тривогу.
Спочатку було відомо про трьох постраждалих хлопчиків. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.
Як розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, тривогу не оголошували, оскільки радари не зафіксували ракету.
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