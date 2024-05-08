Вже четверта дитина. У Харкові зросла кількість постраждалих через удар по стадіону

Удар по Харкову

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Харкову сьогодні, 8 травня, вдень. У місті під час атаки не оголошували повітряну тривогу.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих хлопчиків. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.

Як розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, тривогу не оголошували, оскільки радари не зафіксували ракету.

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