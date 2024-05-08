UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже четверта дитина. У Харкові зросла кількість постраждалих через удар по стадіону

Фото: у Харкові вже семеро постраждалих через удар РФ (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Іван Носальський

У Харкові в результаті російської атаки на спортмайданчик в Салтівському районі вже семеро постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру в Telegram.

Як уточнили у прокуратурі, росіяни вдарили по стадіону однієї зі шкіл Салтівського району.

 

Фото: наслідки удару по Харкову (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Отримали травми семеро мирних жителів. Серед них: дівчинка 8 років, двоє хлопчиків 14 років, хлопчик 15 років, чоловік 55 років і дві жінки", - сказано в повідомленні.

Пошкоджено школу та прилеглі житлові будинки. Правоохоронці та вибухотехніки встановлюють вид озброєння, яким завдали удару.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Удар по Харкову

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Харкову сьогодні, 8 травня, вдень. У місті під час атаки не оголошували повітряну тривогу.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих хлопчиків. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.

Як розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, тривогу не оголошували, оскільки радари не зафіксували ракету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніРакетний удар