Уже четвертый ребенок. В Харькове возросло число пострадавших из-за удара по стадиону

Удар по Харькову

Напомним, россияне нанесли удар по Харькову сегодня, 8 мая, днем. В городе во время атаки не объявляли воздушную тревогу.

Изначально было известно о трех пострадавших мальчиках. Позже число раненых возросло до пяти.

Как рассказал спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, тревогу не объявляли, поскольку радары не зафиксировали ракету.

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