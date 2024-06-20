UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вже 85 підписів. Ще одна країна приєдналася до комюніке саміту миру

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Замбія приєдналася до підсумкового комюніке Глобального саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

Таким чином, підтримали комюніке вже 85 держав і організацій.

Саміт миру

Минулими вихідними у Швейцарії відбувся саміт, присвячений пошуку мирного шляху врегулювання війни в Україні. Росію на нього не запросили, проте вона може взяти участь у майбутніх подібних заходах.

Як раніше повідомляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, текст комюніке, ухваленого за підсумками саміту, зараз вивчають у низці країн. Від їхнього рішення залежатиме, чи приєднаються вони до цього документа.

Напередодні стало відомо, що до підсумкового комюніке приєдналися Організація американських держав та Антигуа та Барбуда.

Крім того, Ірак та Йорданія приєдналися до країн, які підтримали підсумковий документ конференції. Однак пізніше вони вирішили взяти паузу, щоб детально ознайомитись із його змістом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗамбияСаміт мируВійна Росії проти України