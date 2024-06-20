Вже 85 підписів. Ще одна країна приєдналася до комюніке саміту миру

Саміт миру

Минулими вихідними у Швейцарії відбувся саміт, присвячений пошуку мирного шляху врегулювання війни в Україні. Росію на нього не запросили, проте вона може взяти участь у майбутніх подібних заходах.

Як раніше повідомляв глава МЗС України Дмитро Кулеба, текст комюніке, ухваленого за підсумками саміту, зараз вивчають у низці країн. Від їхнього рішення залежатиме, чи приєднаються вони до цього документа.

Напередодні стало відомо, що до підсумкового комюніке приєдналися Організація американських держав та Антигуа та Барбуда.

Крім того, Ірак та Йорданія приєдналися до країн, які підтримали підсумковий документ конференції. Однак пізніше вони вирішили взяти паузу, щоб детально ознайомитись із його змістом.

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