До комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна

Держава Антигуа і Барбуда долучилася до підсумкового комюніке саміту миру, хоча представники країни не брали участі в зустрічі у Швейцарії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа", - заявив він.

Зеленський наголосив, що долучення ще однієї країни до комюніке "свідчить про те, що нашу формулу миру та наше бачення справедливого й міцного миру поділяють усі континенти та регіони світу - від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція тільки зростатиме".

Водночас президент додав, що справді стабільний мир - це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу і можуть продемонструвати своє лідерство.

"Саме тому ми створили формат саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру", - наголосив він.